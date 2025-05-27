Останні заяви Трампа щодо путіна не слід розглядати як ознаку розчарування - Держдеп США

У Держдепартаменті США заявили, що останні заяви президента США Дональда Трампа, який заявив, що російський диктатор володимир путін "грає з вогнем", не слід розглядати як ознаку розчарування. Про це заявила прессекретар Держдепу Теммі Брюс під час брифінгу, передає УНН.

Я б не назвала це розчаруванням. Це заява людини, яка очолювала боротьбу за мир у багатьох різних регіонах. Він чітко і абсолютно прозоро висловив свою думку про те, що сталося. І я думаю, що це те, до чого росія повинна поставитися серйозно. І, як я вже згадувала минулого тижня, в розпорядженні президента є багато різних засобів, щоб переконатися, що наша позиція відчувається і що вона може бути використана для того, щоб вплинути на ситуацію і зупинити цю бійню - сказала Брюс.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп сьогодні заявив, що президент рф володимир путін "грає з вогнем". Але очільник Білого дому додав, що є запорукою наступним "поганам речам", які могли б статися з росією.

Заступник голови радбезу рф дмитро медведєв у відповідь на слова президента США Дональда Трампа про російського диктатора володимира путіна, який "грає з вогнем", заявив, що по-справжньому погана річ - Третя світова, і американський лідер має це розуміти.