Последнее дело о вмешательстве в выборы в Джорджии против Трампа закрыто: новый прокурор отказался выдвигать обвинения

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Уголовное дело против Дональда Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года в Джорджии официально закрыто. Новый прокурор отказался от обвинений после отстранения предыдущего из-за ненадлежащего поведения.

Последнее дело о вмешательстве в выборы в Джорджии против Трампа закрыто: новый прокурор отказался выдвигать обвинения

Суд в Джорджии официально закрыл уголовное дело против Дональда Трампа и нескольких других фигурантов дела о вмешательстве в выборы 2020 года. Решение принято после того, как новый прокурор заявил, что не будет продолжать преследование. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Исполнительный директор Совета прокуроров Джорджии Пит Скандалакис, который в прошлом месяце принял дело у окружного прокурора Фани Уиллис, подал заявление об отказе от обвинений. Уиллис была отстранена из-за «видимости ненадлежащего поведения», вызванной ее романтическими отношениями со специальным прокурором, назначенным для ведения этого дела.

Трамп инициирует расследование связей Эпштейна с политическими оппонентами14.11.25, 18:25 • 3406 просмотров

После подачи документов судья Верховного суда округа Фултон Скотт Макафи издал короткое постановление о полном закрытии производства. Это решение стало еще одним свидетельством того, что Трамп выходит почти без последствий из ряда юридических процессов, которые ранее угрожали его политическому будущему.

Фото: АР. Исполнительный директор Совета прокуроров Джорджии Пит Скандалакис 
Фото: АР. Исполнительный директор Совета прокуроров Джорджии Пит Скандалакис 

Ранее бывший специальный прокурор Министерства юстиции Джек Смит также прекратил два дела против Трампа – относительно сговора с целью отмены результатов выборов 2020 года и незаконного хранения секретных документов в Мар-а-Лаго. Он объяснил это тем, что «не может выдвигать обвинения против действующего президента» согласно давней политике Минюста.

Фото: АР. Бывшая окружная прокурор Фани Уиллис
Фото: АР. Бывшая окружная прокурор Фани Уиллис

Закрытие дела в Джорджии фактически ставит точку в последней юридической попытке привлечь Трампа к ответственности за события после выборов 2020 года.

Новый прокурор Джорджии возглавил дело против Трампа по фальсификации выборов14.11.25, 20:17 • 5672 просмотра

Степан Гафтко

