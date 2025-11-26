$42.400.03
Остання справа про втручання у вибори в Джорджії проти Трампа закрита: новий прокурор відмовився висувати звинувачення

Київ • УНН

 • 902 перегляди

Кримінальне провадження проти Дональда Трампа щодо втручання у вибори 2020 року в Джорджії офіційно закрите. Новий прокурор відмовився від звинувачень після усунення попереднього через неналежну поведінку.

Суд у Джорджії офіційно закрив кримінальне провадження проти Дональда Трампа та кількох інших фігурантів справи про втручання у вибори 2020 року. Рішення ухвалене після того, як новий прокурор заявив, що не буде продовжувати переслідування. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Виконавчий директор Ради прокурорів Джорджії Піт Скандалакіс, який минулого місяця перебрав справу у окружного прокурора Фані Вілліс, подав заяву про відмову від обвинувачень. Вілліс була усунена через "видимість неналежної поведінки", спричинену її романтичними стосунками зі спеціальним прокурором, призначеним для ведення цієї справи.

Після подання документів суддя Верховного суду округу Фултон Скотт Макафі видав коротку постанову про повне закриття провадження. Це рішення стало ще одним свідченням того, що Трамп виходить майже без наслідків із низки юридичних процесів, які раніше загрожували його політичному майбутньому.

Фото: АР. Виконавчий директор Ради прокурорів Джорджії Піт Скандалакіс 
Раніше колишній спеціальний прокурор Міністерства юстиції Джек Сміт також припинив дві справи проти Трампа – щодо змови з метою скасування результатів виборів 2020 року та незаконного зберігання секретних документів у Мар-а-Лаго. Він пояснив це тим, що "не може висувати звинувачення проти чинного президента" згідно з давньою політикою Мін’юсту.

Фото: АР. Колишня окружна прокурорка Фані Вілліс
Закриття справи в Джорджії фактично ставить крапку в останній юридичній спробі притягнути Трампа до відповідальності за події після виборів 2020 року.

Степан Гафтко

