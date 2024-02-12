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После взрыва в Кропивницком районе жертв и разрушений нет - ОВА

После взрыва в Кропивницком районе жертв и разрушений нет - ОВА

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 14:37  •  7535 просмотра

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В понедельник в Кропивницком районе произошел взрыв, но обошлось без жертв и разрушений.

После взрыва в Кропивницком районе в понедельник пострадавших и разрушений нет, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

После взрыва в Кропивницком районе - без пострадавших и разрушений

- написал Райкович в Telegram.

Ранее

Сообщалось о направлении движения вражеской ракеты на Кировоградскую область, а затем - на Черкасскую, перед этим - о ракете на Харьков.

Между тем "Суспільне" сообщало, что "в Кропивницком раздался звук взрыва".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
suspilneSuspilne
kropivnitskiiКропивницкий
cherkasyЧеркассы
kharkivХарьков
Після вибуху у Кропивницькому районі жертв і руйнувань немає - ОВА
No casualties or damage after explosion in Kropyvnytskyi district - RMA
Новости по теме

После взрыва в Кропивницком районе жертв и разрушений нет - ОВА

В понедельник в Кропивницком районе произошел взрыв, но обошлось без жертв и разрушений.

Война •   •  7535 просмотра
После взрыва в Кропивницком районе жертв и разрушений нет - ОВА

По программе "еОселя" приобрели первый частный дом

Благодаря программе "еОселя" супруги из Киева смогли приобрести частный дом в Ужгороде. Семья переехала в Закарпатье из-за полномасштабного вторжения рф

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По программе "еОселя" приобрели первый частный дом

Удар по Украине "Цирконом": Александр Рувин сообщил детали экспертизы российской ракеты

Эксперты нашли предварительные доказательства того, что россия использовала ракету "Циркон" во время атаки 7 февраля, на основе маркировки и компонентов, обнаруженных на обломках ракеты.

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Удар по Украине "Цирконом": Александр Рувин сообщил детали экспертизы российской ракеты

Вместе с братом навел ракету на село Гроза: бывшему правоохранителю сообщили новое подозрение

Бывшего правоохранителя из Харьковской области обвинили в государственной измене за то, что он перешел на сторону российских войск во время оккупации и работал на их блокпостах, а затем сбежал в россию вместе со своим братом. Кроме того, братьев подозревают в наведении вражеской ракеты на кафе в поселке Гроза.

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Вместе с братом навел ракету на село Гроза: бывшему правоохранителю сообщили новое подозрение

Почти в 13 раз превысил норму алкоголя в крови: в Запорожье пьяный водитель устроил ДТП

Пьяный водитель, у которого уровень алкоголя в крови в 13 раз превышал норму, спровоцировал ДТП в Запорожье, врезавшись в две припаркованные машины.

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Почти в 13 раз превысил норму алкоголя в крови: в Запорожье пьяный водитель устроил ДТП

Шмыгаль встретился с миссией МВФ в Киеве: обсудили финансирование Украины и конфискацию замороженных активов рф

Премьер-министр Украины поблагодарил МВФ за одобрение второго пересмотра программы помощи Украине в размере $15,6 млрд и обсудил дальнейшее экономическое сотрудничество.

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Шмыгаль встретился с миссией МВФ в Киеве: обсудили финансирование Украины и конфискацию замороженных активов рф

"Ради дружественных украинско-польских отношений": Кулеба призвал привлечь к ответственности виновников провокации с украинским зерном на границе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал привлечь виновных к ответственности после того, как польские фермеры остановили украинские грузовики с зерном возле пограничного пункта пропуска в Дорогуске, сорвали пломбы и в знак протеста высыпали зерно на дорогу, что он назвал недопустимой провокацией.

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"Ради дружественных украинско-польских отношений": Кулеба призвал привлечь к ответственности виновников провокации с украинским зерном на границе

россияне хотят привлечь к боевым действиям в Украине срочников - Центр нацсопротивления

россияне планируют привлечь призывников к участию в боевых действиях в Украине, поручив фсб отбор призывников и введя финансовое поощрение за выполнение опасных задач, сообщает Центр национального сопротивления.

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россияне хотят привлечь к боевым действиям в Украине срочников - Центр нацсопротивления

Туск провел встречу с Макроном: говорит, позиции сторон очень похожи, особенно в контексте агрессии рф в Украине

Туск по итогам встречи с Макроном заявил, что позиции сторон очень похожи, особенно в контексте агрессии россии в Украине.

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Туск провел встречу с Макроном: говорит, позиции сторон очень похожи, особенно в контексте агрессии рф в Украине

WSJ: смена главкома теснее свяжет Зеленского с решениями на поле боя

Заменив главнокомандующего Вооруженных сил Украины, президент Зеленский будет более непосредственно вовлечен в принятие решений на поле боя и будет нести ответственность за любые военные неудачи или регрессы, говорится в статье издания.

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WSJ: смена главкома теснее свяжет Зеленского с решениями на поле боя