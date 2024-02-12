После взрыва в Кропивницком районе жертв и разрушений нет - ОВА
Киев • УНН
В понедельник в Кропивницком районе произошел взрыв, но обошлось без жертв и разрушений.
После взрыва в Кропивницком районе в понедельник пострадавших и разрушений нет, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
После взрыва в Кропивницком районе - без пострадавших и разрушений
Ранее
Сообщалось о направлении движения вражеской ракеты на Кировоградскую область, а затем - на Черкасскую, перед этим - о ракете на Харьков.
Между тем "Суспільне" сообщало, что "в Кропивницком раздался звук взрыва".
После взрыва в Кропивницком районе жертв и разрушений нет - ОВА
В понедельник в Кропивницком районе произошел взрыв, но обошлось без жертв и разрушений.
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