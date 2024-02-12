Після вибуху у Кропивницькому районі жертв і руйнувань немає - ОВА
Київ • УНН
У понеділок у Кропивницькому районі стався вибух, але обійшлося без жертв і руйнувань.
Після вибуху у Кропивницькому районі у понеділок постраждалих і руйнувань немає, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
Після вибуху у Кропивницькому районі – без постраждалих і руйнувань
Раніше
Повідомлялося про напрямок руху ворожої ракети на Кіровоградщину, а потім - на Черкащину, перед цим - про ракету на Харків.
Тим часом "Суспільне" повідомляло, що "у Кропивницькому пролунав звук вибуху".