После Украины путин может вторгнуться в страну НАТО: самая большая угроза в Литве - Петреус
Киев • УНН
Экс-глава ЦРУ Петреус считает, что в случае успеха в Украине, путин может напасть на Литву. Он раскритиковал промедление США с вооружением и отметил огромные потери рф.
Бывший руководитель ЦРУ и известный генерал Дэвид Петреус предостерегает, что в случае успеха в Украине путин может начать вторжение в страну НАТО, и под наибольшей угрозой окажется Литва. Он также раскритиковал колебания США по вооружению Киева и назвал потери россии "невероятными".
Об этом пишет УНН со ссылкой на интервью с Дэвидом Петреусом на Dailymail. Он сказал, что россия может начать вторжение в это балтийское государство, чтобы проверить решимость Запада или перед более широким наступлением.
Мы видели три случая, когда президент США угрожал, что через две недели нам придется применить другой подход
Посмотрим, что на этот раз произойдет на самом деле. США также слишком долго медлили с отдельными решениями, такими как танки M1 (Abrams). Больше нигде в Европе не было МиГов, которые мы могли бы им (украинцам) предоставить, приходилось поставлять F-16. Даже слепой в темную ночь мог бы увидеть, что это должен был быть F-16
То же самое касается систем залпового огня, усовершенствованных обычных боеприпасов и снятия ограничений для использования. Это было очень невыгодно для украинцев. Каждый раз им приходилось просить и ждать, а потом мы говорили "нет", потом "возможно", а потом в конце концов они получали
Бывший руководитель ЦРУ отметил, что "следовало предоставить столько", чтобы украинцы могли изменить динамику на поле боя и показать москве, что российские войска не могут достичь на поле боя больше, чем является приемлемой для них ценой. Однако он также добавил, что "для них приемлемое - является достаточно астрономическим".
Петреус заявил, что целью россии было свергнуть Зеленского, чтобы "установить марионеточного лидера и контролировать всю Украину".
Как только это будет сделано, вы увидите, как они сосредоточатся на одной из балтийских стран. Литва занимала видное место в его речах, и нам следовало бы прислушиваться к ней гораздо больше. Потери россии – невероятные. Считается, что почти миллион россиян погибли на поле боя, в том числе 500 тысяч погибли или были непригодны для пребывания на передовой
россия требует от Запада гарантий относительно нерасширения НАТО - Келлог30.05.25, 10:48 • 2036 просмотров