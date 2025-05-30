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После Украины путин может вторгнуться в страну НАТО: самая большая угроза в Литве - Петреус

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Экс-глава ЦРУ Петреус считает, что в случае успеха в Украине, путин может напасть на Литву. Он раскритиковал промедление США с вооружением и отметил огромные потери рф.

После Украины путин может вторгнуться в страну НАТО: самая большая угроза в Литве - Петреус

Бывший руководитель ЦРУ и известный генерал Дэвид Петреус предостерегает, что в случае успеха в Украине путин может начать вторжение в страну НАТО, и под наибольшей угрозой окажется Литва. Он также раскритиковал колебания США по вооружению Киева и назвал потери россии "невероятными".

Об этом пишет УНН со ссылкой на интервью с Дэвидом Петреусом на Dailymail. Он сказал, что россия может начать вторжение в это балтийское государство, чтобы проверить решимость Запада или перед более широким наступлением.

Мы видели три случая, когда президент США угрожал, что через две недели нам придется применить другой подход

- заявил Петреус, выступая в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне.

Посмотрим, что на этот раз произойдет на самом деле. США также слишком долго медлили с отдельными решениями, такими как танки M1 (Abrams). Больше нигде в Европе не было МиГов, которые мы могли бы им (украинцам) предоставить, приходилось поставлять F-16. Даже слепой в темную ночь мог бы увидеть, что это должен был быть F-16

- отметил он.

То же самое касается систем залпового огня, усовершенствованных обычных боеприпасов и снятия ограничений для использования. Это было очень невыгодно для украинцев. Каждый раз им приходилось просить и ждать, а потом мы говорили "нет", потом "возможно", а потом в конце концов они получали

- добавил Петреус. 

Бывший руководитель ЦРУ отметил, что "следовало предоставить столько", чтобы украинцы могли изменить динамику на поле боя и показать москве, что российские войска не могут достичь на поле боя больше, чем является приемлемой для них ценой. Однако он также добавил, что "для них приемлемое - является достаточно астрономическим".

Петреус заявил, что целью россии было свергнуть Зеленского, чтобы "установить марионеточного лидера и контролировать всю Украину".

Как только это будет сделано, вы увидите, как они сосредоточатся на одной из балтийских стран. Литва занимала видное место в его речах, и нам следовало бы прислушиваться к ней гораздо больше. Потери россии – невероятные. Считается, что почти миллион россиян погибли на поле боя, в том числе 500 тысяч погибли или были непригодны для пребывания на передовой

- резюмировал он.

россия требует от Запада гарантий относительно нерасширения НАТО - Келлог30.05.25, 10:48 • 2036 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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