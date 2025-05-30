Після України путін може вдертися до країни НАТО: найбільша загроза в Литві - Петреус

Колишній керівник ЦРУ та відомий генерал Девід Петреус застерігає, що у разі успіху в Україні путін може розпочати вторгнення в країну НАТО, і під найбільшою загрозою опиниться Литва. Він також розкритикував коливання США щодо озброєння Києва та назвав втрати росії "неймовірними".

Про це пише УНН із посиланням на інтерв'ю із Девідом Петреусом на Dailymail. Він сказав, що росія може розпочати вторгнення в цю балтійську державу, щоб перевірити рішучість Заходу або перед ширшим наступом.

Ми бачили три випадки, коли президент США погрожував, що через два тижні нам доведеться застосувати інший підхід - заявив Петреус, виступаючи в аналітичному центрі Policy Exchange у Лондоні.

Побачимо, що цього разу станеться насправді. США також занадто довго зволікали з окремими рішеннями, такими як танки M1 (Abrams). Більше ніде в Європі не було МіГів, які ми могли б їм (українцям) надати, доводилося постачати F-16. Навіть сліпий у темну ніч міг би побачити, що це мав бути F-16 - зазначив він.

Те саме стосується систем залпового вогню, вдосконалених звичайних боєприпасів та зняття обмежень для використання. Це було дуже невигідно для українців. Щоразу їм доводилося просити та чекати, а потім ми казали "ні", потім "можливо", а потім зрештою вони отримували - додав Петреус.

Колишній керівник ЦРУ зазначив, що "слід було надати стільки", щоб українці могли змінити динаміку на полі бою та показати москві, що російські війська не можуть досягти на полі бою більше, ніж є прийнятною для них ціною. Проте він також додав, що "для них прийнятне - є досить астрономічним".

Петреус заявив, що метою росії було повалити Зеленського, щоб "встановити маріонеткового лідера та контролювати всю Україну".

Як тільки це буде зроблено, ви побачите, як вони зосередяться на одній із балтійських країн. Литва займала чільне місце в його промовах, і нам слід було б прислухатися до неї набагато більше. Втрати росії – неймовірні. Вважається, що майже мільйон росіян загинули на полі бою, зокрема 500 тисяч загинули або були непридатними для перебування на передовій - резюмував він.

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