Після України путін може вдертися до країни НАТО: найбільша загроза в Литві - Петреус

$41.530.06
46.800.27
ukenru
У центрі Чернігові помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку
Ексклюзив
13:21 • 3126 перегляди

У центрі Чернігові помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку

Ексклюзив
11:54 • 12409 перегляди

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

Ексклюзив
11:01 • 16963 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

10:40 • 17151 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

Ексклюзив
08:52 • 31907 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей

30 травня, 07:41 • 41888 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

30 травня, 06:54 • 26213 перегляди

Ситуація на Сумщині: ворог намагається наступати, є певна "сіра зона", евакуація проходить активно - ОВА

29 травня, 23:10 • 27822 перегляди

США погрожують вийти з переговорів щодо миру в Україні: названо умову

29 травня, 13:16 • 152513 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 10:11 • 164072 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.9м/с
67%
747мм
Популярнi новини

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

30 травня, 04:24 • 26864 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 20104 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 20026 перегляди

Сутичка між місцевими і представниками ТЦК у Кам'янці-Подільському: у центрі комплектування вийшли із новою заявою

09:00 • 10871 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

12:00 • 11087 перегляди
Публікації

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

14:15 • 98 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

13:52 • 1278 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

12:00 • 11214 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

10:40 • 17151 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей
Ексклюзив

08:52 • 31907 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Руслан Кравченко

Борис Пісторіус

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

12:39 • 2742 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 20124 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 20197 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 116853 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 109434 перегляди
Актуальне

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Telegram

Після України путін може вдертися до країни НАТО: найбільша загроза в Литві - Петреус

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Екс-глава ЦРУ Петреус вважає, що у разі успіху в Україні, путін може напасти на Литву. Він розкритикував зволікання США з озброєнням та наголосив на величезних втратах рф.

Після України путін може вдертися до країни НАТО: найбільша загроза в Литві - Петреус

Колишній керівник ЦРУ та відомий генерал Девід Петреус застерігає, що у разі успіху в Україні путін може розпочати вторгнення в країну НАТО, і під найбільшою загрозою опиниться Литва. Він також розкритикував коливання США щодо озброєння Києва та назвав втрати росії "неймовірними".

Про це пише УНН із посиланням на інтерв'ю із Девідом Петреусом на Dailymail. Він сказав, що росія може розпочати вторгнення в цю балтійську державу, щоб перевірити рішучість Заходу або перед ширшим наступом.

Ми бачили три випадки, коли президент США погрожував, що через два тижні нам доведеться застосувати інший підхід

- заявив Петреус, виступаючи в аналітичному центрі Policy Exchange у Лондоні.

Побачимо, що цього разу станеться насправді. США також занадто довго зволікали з окремими рішеннями, такими як танки M1 (Abrams). Більше ніде в Європі не було МіГів, які ми могли б їм (українцям) надати, доводилося постачати F-16. Навіть сліпий у темну ніч міг би побачити, що це мав бути F-16

- зазначив він.

Те саме стосується систем залпового вогню, вдосконалених звичайних боєприпасів та зняття обмежень для використання. Це було дуже невигідно для українців. Щоразу їм доводилося просити та чекати, а потім ми казали "ні", потім "можливо", а потім зрештою вони отримували

- додав Петреус. 

Колишній керівник ЦРУ зазначив, що "слід було надати стільки", щоб українці могли змінити динаміку на полі бою та показати москві, що російські війська не можуть досягти на полі бою більше, ніж є прийнятною для них ціною. Проте він також додав, що "для них прийнятне - є досить астрономічним".

Петреус заявив, що метою росії було повалити Зеленського, щоб "встановити маріонеткового лідера та контролювати всю Україну".

Як тільки це буде зроблено, ви побачите, як вони зосередяться на одній із балтійських країн. Литва займала чільне місце в його промовах, і нам слід було б прислухатися до неї набагато більше. Втрати росії – неймовірні. Вважається, що майже мільйон росіян загинули на полі бою, зокрема 500 тисяч загинули або були непридатними для перебування на передовій

- резюмував він.

росія вимагає від Заходу гарантій щодо нерозширення НАТО - Келлог30.05.25, 10:48 • 2032 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаНовини Світу
M1 Abrams
НАТО
Литва
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Лондон
F-16 Fighting Falcon
Brent
$62.62
Bitcoin
$105,699.90
S&P 500
$5,898.50
Tesla
$355.59
Газ TTF
$34.51
Золото
$3,328.80
Ethereum
$2,612.06