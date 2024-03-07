После случая с "сергей котов", в акватории Черного моря затишье, но впоследствии увидим преемника в "донном флоте" - Плетенчук

Корабли флота российской федерации третьи сутки не выходят в украинские воды Черного моря, - после потопления "котова" враг анализирует ситуацию. Впрочем задачи россияне вынуждены выполнять, поэтому через небольшой промежуток времени их флот появится у берегов Крыма. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

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Ситуация стабильная, враг уже третьи сутки не выходит в наше Черное море. Всегда после инцидентов, который произошел с очередным патрульным кораблем черноморского флота, они анализируют ситуацию, разбираются в ней - отметил спикер ВМС ВСУ.

Плетенчук предположил, что сейчас в командовании ЧФ РФ, скорее всего, кто-то "отвечает на очень неудобные вопросы", при этом в акватории Черного моря относительное затишье.

На вопрос как долго это затишье может продержаться, Плетенчук сообщил о вероятном сроке в несколько суток, поскольку враг вынужден не оставлять свои задачи в Черном море:

Обычно - это несколько суток. Когда они проанализируют ситуацию, поймут в очередной раз, что выбора у них нет, что все равно, выполнять задачи они вынуждены, потому что несмотря на то, что есть территориальные воды, которые они оккупировали, у них есть свой берег в Черном море, свои территориальные воды. Эти задачи они так же вынуждены выполнять - сказал представитель Военно-Морских сил ВСУ.

Поэтому, по мнению Плетенчука, через достаточно небольшой промежуток времени будет возможность увидеть очередного кандидата на пополнение списка "донного флота" российской федерации, - "где-то у берегов Крыма, а может в Керченском проливе".

Напомним,

За последние два года полномасштабного вторжения Украина уничтожила 27 кораблей черноморского флота россии, включая подводную лодку, и повредила еще 15 судов, находящихся на ремонте.

россияне уменьшили авиационную активность на херсонском направлении, летая над Азовским или Черным морем вместо того, чтобы использовать управляемые бомбы, как это было раньше.