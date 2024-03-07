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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После случая с "сергей котов", в акватории Черного моря затишье, но впоследствии увидим преемника в "донном флоте" - Плетенчук

После случая с "сергей котов", в акватории Черного моря затишье, но впоследствии увидим преемника в "донном флоте" - Плетенчук

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 09:39  •  10601 просмотра

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После потопления российского корабля "сергей котов" в Черном море наблюдается временное затишье, но вскоре Россия перебросит еще один корабль для выполнения своих задач, сообщил спикер ВМС Украины.

Корабли флота российской федерации третьи сутки не выходят в украинские воды Черного моря, - после потопления "котова" враг анализирует ситуацию. Впрочем задачи россияне вынуждены выполнять, поэтому через небольшой промежуток времени их флот появится у берегов Крыма. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

Детали

Ситуация стабильная, враг уже третьи сутки не выходит в наше Черное море. Всегда после инцидентов, который произошел с очередным патрульным кораблем черноморского флота, они анализируют ситуацию, разбираются в ней

- отметил спикер ВМС ВСУ.

Плетенчук предположил, что сейчас в командовании ЧФ РФ, скорее всего, кто-то "отвечает на очень неудобные вопросы", при этом в акватории Черного моря относительное затишье.

На вопрос как долго это затишье может продержаться, Плетенчук сообщил о вероятном сроке в несколько суток, поскольку враг вынужден не оставлять свои задачи в Черном море:

Обычно - это несколько суток. Когда они проанализируют ситуацию, поймут в очередной раз, что выбора у них нет, что все равно, выполнять задачи они вынуждены, потому что несмотря на то, что есть территориальные воды, которые они оккупировали, у них есть свой берег в Черном море, свои территориальные воды. Эти задачи они так же вынуждены выполнять

- сказал представитель Военно-Морских сил ВСУ.

Поэтому, по мнению Плетенчука, через достаточно небольшой промежуток времени будет возможность увидеть очередного кандидата на пополнение списка "донного флота" российской федерации, - "где-то у берегов Крыма, а может в Керченском проливе".

Напомним,

За последние два года полномасштабного вторжения Украина уничтожила 27 кораблей черноморского флота россии, включая подводную лодку, и повредила еще 15 судов, находящихся на ремонте.

россияне уменьшили авиационную активность на херсонском направлении, летая над Азовским или Черным морем вместо того, чтобы использовать управляемые бомбы, как это было раньше.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым
ukrainaУкраина
khersonХерсон
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