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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Після випадку з "сергій котов", в акваторії Чорного моря затишшя, але згодом побачимо наступника у "донному флоті" - Плетенчук

Київ • УНН

 • 28466 перегляди

Після потоплення російського корабля "сергій котов" у Чорному морі спостерігається тимчасове затишшя, але незабаром Росія перекине ще один корабель для виконання своїх завдань, повідомив речник ВМС України.

Після випадку з "сергій котов", в акваторії Чорного моря затишшя, але згодом побачимо наступника у "донному флоті" - Плетенчук

Кораблі флоту російської федерації третю добу не виходять в українські води Чорного моря, - після потоплення "котова" ворог аналізує ситуацію. Втім завдання росіяни вимушені виконувати, тому через невеликий проміжок часу їх флот з’явиться біля берегів Криму. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає УНН.

Деталі

Ситуація стабільна, ворог вже третю добу не виходить у наше Чорне море. Завжди після інцидентів, який стався з черговим патрульним кораблем чорноморського флоту, вони аналізують ситуацію, розбираються у ній

– зазначив речник ВМС ЗСУ.

Плетенчук припустив, що зараз у командуванні чф рф, скоріш за все, хтось "відповідає на дуже незручні питання", при цьому в акваторії Чорного моря відносне затишшя.

На питання як довго це затишшя може протриматись, Плетенчук повідомив про ймовірний строк у кілька діб, оскільки ворог змушений не полишати свої завдання у Чорному морі:

Зазвичай – це кілька діб. Коли вони проаналізують ситуацію, зрозуміють в чергове, що вибору у них немає, що все одно, виконувати завдання вони вимушені, тому що незважаючи на те, що є територіальні води, які вони окупували, в них є свій берег у Чорному морі, свої територіальні води. Ці завдання вони так само вимушені виконувати

– сказав речник Військово-Морських сил ЗСУ.

Тому, на думку Плетенчука, через досить невеликий проміжок часу буде можливість побачити чергового кандидата на поповнення списку "донного флоту" російської федерації, - "десь біля берегів Криму, а може в Керченській протоці".

Нагадаємо

За останні два роки повномасштабного вторгнення Україна знищила 27 кораблів чорноморського флоту росії, включаючи підводний човен, і пошкодила ще 15 суден, які перебувають на ремонті.

росіяни зменшили авіаційну активність на херсонському напрямку, літаючи над Азовським або Чорним морем замість того, щоб використовувати керовані бомби, як це було раніше.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Військово-морські сили України
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