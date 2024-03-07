Після випадку з "сергій котов", в акваторії Чорного моря затишшя, але згодом побачимо наступника у "донному флоті" - Плетенчук

Кораблі флоту російської федерації третю добу не виходять в українські води Чорного моря, - після потоплення "котова" ворог аналізує ситуацію. Втім завдання росіяни вимушені виконувати, тому через невеликий проміжок часу їх флот з’явиться біля берегів Криму. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає УНН.

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Ситуація стабільна, ворог вже третю добу не виходить у наше Чорне море. Завжди після інцидентів, який стався з черговим патрульним кораблем чорноморського флоту, вони аналізують ситуацію, розбираються у ній

Плетенчук припустив, що зараз у командуванні чф рф, скоріш за все, хтось "відповідає на дуже незручні питання", при цьому в акваторії Чорного моря відносне затишшя.

На питання як довго це затишшя може протриматись, Плетенчук повідомив про ймовірний строк у кілька діб, оскільки ворог змушений не полишати свої завдання у Чорному морі:

Зазвичай – це кілька діб. Коли вони проаналізують ситуацію, зрозуміють в чергове, що вибору у них немає, що все одно, виконувати завдання вони вимушені, тому що незважаючи на те, що є територіальні води, які вони окупували, в них є свій берег у Чорному морі, свої територіальні води. Ці завдання вони так само вимушені виконувати