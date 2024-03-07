ворог зменшив активність своєї авіації на Херсонському напрямку
Київ • УНН
росіяни зменшили авіаційну активність на херсонському напрямку, літаючи над Азовським або Чорним морем замість того, щоб використовувати керовані бомби, як це було раніше.
ворог зменшив активність своєї авіації, хоча час від часу здійснює польоти над Азовським або Чорним морем, повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк,передає кореспондент УНН.
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Зі слів керівниці пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк, на даний момент підвищеної активності авіації ворога, навіть тактичної, не спостерігається.
Хоча, час від часу, росіяни здійснюють польоти і віддають перевагу тримати курс над акваторією Азовського або Чорного моря.
Зокрема, активність ворожої тактичної авіації щодо направлення керованих авіабомб, які вони раніше здійснювали на Херсонському напрямку, вони зараз припинили. І ми вже тиждень не фіксуємо подібних випадків
Також вона додала, що крайній раз по Херсонському району була запущена керована авіабомба, фактично одночасно із збиттям чергового СУ на Східному напрямку, це стало причиною того, що літаки росіян негайно повернулися на летовище.
Зараз росіяни відслідковують ситуацію з акваторії Чорного моря і час від часу, здійснюють точкові ракетні удари, використовуючи ракети як Х-59 керовані, так і протирадіолокаційні Х-31Б, для того, щоб перевіряти готовність систем нашої ППО
Нагадаємо
За останні два роки повномасштабного вторгнення Україна знищила 27 кораблів Чорноморського флоту Росії, включаючи підводний човен, і пошкодила ще 15 суден, які перебувають на ремонті.