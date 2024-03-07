враг уменьшил активность своей авиации на Херсонском направлении

враг уменьшил активность своей авиации, хотя время от времени осуществляет полеты над Азовским или Черным морем, сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам руководительницы пресс-центра ОК "Юг" Натальи Гуменюк, на данный момент повышенной активности авиации врага, даже тактической, не наблюдается.

Хотя, время от времени, россияне совершают полеты и предпочитают держать курс над акваторией Азовского или Черного моря.

В частности, активность вражеской тактической авиации по направлению управляемых авиабомб, которые они ранее осуществляли на Херсонском направлении, они сейчас прекратили. И мы уже неделю не фиксируем подобных случаев - сообщила Наталья Гуменюк

Также она добавила, что крайний раз по Херсонскому району была запущена управляемая авиабомба, фактически одновременно со сбиванием очередного СУ на Восточном направлении, это стало причиной того, что самолеты россиян немедленно вернулись в аэропорт.

Сейчас россияне отслеживают ситуацию из акватории Черного моря и время от времени, осуществляют точечные ракетные удары, используя ракеты как Х-59 управляемые, так и противорадиолокационные Х-31Б, для того, чтобы проверять готовность систем нашей ПВО - сказала Наталья Гуменюк.

Напомним,

За последние два года полномасштабного вторжения Украина уничтожила 27 кораблей Черноморского флота России, включая подводную лодку, и повредила еще 15 судов, находящихся на ремонте.