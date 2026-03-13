После гибели двух детей на водоеме в Харькове прокуратура и профильные службы провели проверки

После трагедии на водоеме в Харькове, где погибли двое детей, прокуратура и профильные службы провели проверки условий проживания переселенцев и профилактические беседы с родителями. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

При участии прокурора Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова совместно с представителями Службы по делам детей, правоохранительных органов и профильных городских и областных служб проведены профилактические беседы с родителями детей, проживающих в общежитии для внутренне перемещенных лиц - говорится в сообщении.

Эти меры приняты после трагического случая, произошедшего 12 марта на карьере по ул. Семена Кузнеца в Харькове. Под лед провалились шестеро детей — переселенцев, проживающих в этом общежитии.

Очевидец происшествия — Сергей Соротокин — бросился на помощь и смог спасти четверых из них. К сожалению, двое мальчиков в возрасте 17 и 10 лет погибли.

В настоящее время проведено обследование условий проживания семьи погибшего 10-летнего мальчика. Установлено, что ребенок проживал в общежитии вместе с бабушкой и старшей сестрой. Условия проживания — удовлетворительные, однако родители вместе с детьми не проживают. В связи с этим семья будет взята на учет как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах. В дальнейшем будет решаться вопрос об инициировании лишения родительских прав и установления опеки (попечительства).

Сейчас под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова осуществляются досудебные расследования по ч. 2 ст. 115 УК Украины с примечанием "несчастный случай", а также по ст. 166 УК Украины — злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

В рамках следствия правоохранители тщательно и системно устанавливают все обстоятельства трагедии.

Также коллектив Харьковской областной прокуратуры выражает благодарность Сергею Соротокину, который, рискуя собственной жизнью, спас четверых детей. Его поступок является примером настоящей человечности и неравнодушия - говорится в сообщении.

