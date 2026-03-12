$43.980.1150.930.10
У Харкові шестеро дітей провалились під кригу, двоє - загунули

Київ • УНН

 • 2276 перегляди

У Харкові під лід провалилися шестеро дітей, чотирьох врятував очевидець. Хлопці 10 та 17 років загинули, їхні тіла підняли водолази ДСНС.

У Харкові шестеро дітей провалились під кригу, двоє - загунули

У Харкові двоє хлопців загинули, провалившись під кригу на водоймі, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними рятувальників, трагічна подія сталася сьогодні: під кригу провалилися 6 дітей. Місцевий мешканець зміг врятувати 4 із них. На жаль, двоє хлопців - 17 та 10 років - загинули.

Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих дітей на берег.

Психологи ДСНС надавали допомогу та підтримку батькам загиблих дітей.

Додамо

Рятувальники також закликали дорослих не залишати дітей без нагляду поблизу водойм, особливо у період нестійкої весняної погоди, коли лід є надзвичайно тонким і небезпечним.

Пам’ятайте: навіть кілька кроків по кризі можуть коштувати життя. Будь ласка, поговоріть із дітьми про небезпеку та бережіть їх! 

- резюмували у ДСНС.

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Харків