В Харькове шестеро детей провалились под лед, двое погибли
Киев • УНН
В Харькове под лед провалились шестеро детей, четверых спас очевидец. Мальчики 10 и 17 лет погибли, их тела подняли водолазы ГСЧС.
В Харькове двое парней погибли, провалившись под лед на водоеме, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, трагическое событие произошло сегодня: под лед провалились 6 детей. Местный житель смог спасти 4 из них. К сожалению, двое парней - 17 и 10 лет - погибли.
Спасатели и водолазы ГСЧС подняли тела погибших детей на берег.
Психологи ГСЧС оказывали помощь и поддержку родителям погибших детей.
Добавим
Спасатели также призвали взрослых не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов, особенно в период неустойчивой весенней погоды, когда лед является чрезвычайно тонким и опасным.
Помните: даже несколько шагов по льду могут стоить жизни. Пожалуйста, поговорите с детьми об опасности и берегите их!
