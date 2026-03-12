В Харькове шестеро детей провалились под лед, двое погибли

В Харькове двое парней погибли, провалившись под лед на водоеме, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, трагическое событие произошло сегодня: под лед провалились 6 детей. Местный житель смог спасти 4 из них. К сожалению, двое парней - 17 и 10 лет - погибли.

Спасатели и водолазы ГСЧС подняли тела погибших детей на берег.

Психологи ГСЧС оказывали помощь и поддержку родителям погибших детей.

Добавим

Спасатели также призвали взрослых не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов, особенно в период неустойчивой весенней погоды, когда лед является чрезвычайно тонким и опасным.

Помните: даже несколько шагов по льду могут стоить жизни. Пожалуйста, поговорите с детьми об опасности и берегите их! - резюмировали в ГСЧС.

