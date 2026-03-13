Після загибелі двох дітей на водоймі у Харкові прокуратура та профільні служби провели перевірки
Київ • УНН
Після загибелі двох дітей на льоду прокуратура перевірила умови проживання переселенців. Батьків можуть позбавити прав через неналежний догляд за дітьми.
Після трагедії на водоймі у Харкові, де загинули двоє дітей, прокуратура та профільні служби провели перевірки умов проживання переселенців і профілактичні бесіди з батьками. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
За участі прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова спільно з представниками Служби у справах дітей, правоохоронних органів та профільних міських і обласних служб проведено профілактичні бесіди з батьками дітей, які мешкають у гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб
Ці заходи вжито після трагічного випадку, що стався 12 березня на кар’єрі по вул. Семена Кузнеця у Харкові. Під кригу провалилися шестеро дітей — переселенців, які проживають у цьому гуртожитку.
Очевидець події — Сергій Соратокін — кинувся на допомогу та зміг врятувати чотирьох із них. На жаль, двоє хлопців віком 17 та 10 років загинули.
Наразі проведено обстеження умов проживання родини загиблого 10-річного хлопчика. Встановлено, що дитина проживала у гуртожитку разом із бабусею та старшою сестрою. Умови проживання — задовільні, проте батьки разом із дітьми не мешкають. У зв’язку з цим сім’ю буде взято на облік як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах. Надалі вирішуватиметься питання щодо ініціювання позбавлення батьківських прав та встановлення опіки (піклування).
Нині за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова здійснюються досудові розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України з приміткою "нещасний випадок", а також за ст. 166 КК України — злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.
У межах слідства правоохоронці ретельно та системно встановлюють усі обставини трагедії.
Також колектив Харківської обласної прокуратури висловлює вдячність Сергію Соратокіну, який, ризикуючи власним життям, врятував чотирьох дітей. Його вчинок є прикладом справжньої людяності та небайдужості
У Харкові під лід провалилися шестеро дітей, чотирьох врятував очевидець. Хлопці 10 та 17 років загинули, їхні тіла підняли водолази ДСНС.