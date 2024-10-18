После атаки ВСУ на нефтебазу рф в оккупированном Крыму резко выросли цены на бензин
Киев • УНН
После удара по нефтебазе в Феодосии цены на бензин А95 в Крыму выросли до 67,19 руб/л. Эксперты отмечают эффективность ударов ВСУ по топливной инфраструктуре и неспособность рф сгладить последствия.
После атаки Сил обороны на нефтебазы в оккупированном Крыму, на полуострове резко выросли цены на бензин. Об этом пишет Крым.Реалии, передает УНН.
Детали
Отмечается, что на прошлой неделе бензин марки А95 продавался по цене до 67 рублей за литр, сейчас его стоимость достигла 67,19 рубля за литр.
Собеседник издания отмечает, что прошла всего неделя от удара ВСУ по одной из нефтебаз рф на оккупированном полуострове, но местные уже отлучают последствия.
Это еще раз доказывает эффективность ударов по топливной инфраструктуре в рф и оккупированном Крыму, и неэффективность российской власти в ее возможностях по сглаживанию последствий этих ударов
Дополнение
Нефтебазу в Феодосии атаковали в ночь на 7 октября. Удар в частности подтвердили и в Генштабе ВСУ, там заявили, что нефтебазу используют в том числе "для обеспечения нужд оккупационной армии рф"
По данным СМИ, Феодосийский нефтеперевалочный терминал - крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.
Дым от пожара на нефтебазе в оккупированной Феодосии достиг Азовского моря10 октября 2024, 09:37 • 12234 просмотра