Після атаки ЗСУ на нафтобазу рф в окупованому Криму різко зросли ціни на бензин
Київ • УНН
Після удару по нафтобазі у Феодосії ціни на бензин А95 у Криму зросли до 67,19 руб/л. Експерти відзначають ефективність ударів ЗСУ по паливній інфраструктурі та неспроможність рф згладити наслідки.
Після атаки Сил оборони на нафтобази в окупованому Криму, на півострові різко зросли ціни на бензин. Про це пише Крым.Реалии, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що минулого тижня бензин марки А95 продавався за ціною до 67 рублів за літр, зараз його вартість сягнула 67,19 рубля за літр.
Співрозмовник видання наголошує, що минув лише тиждень від удару ЗСУ по одній з нафтобаз рф на окупованому півострові, але місцеві вже відлучають наслідки.
Це ще раз доводить ефективність ударів по паливній інфраструктурі в РФ та окупованому Криму, і неефективність російської влади у її можливостях із згладжування наслідків цих ударів
Доповнення
Нафтобазу у Феодосії атакували в ніч проти 7 жовтня. Удар зокрема підтвердили і в Генштабі ЗСУ, там заявили, що нафтобазу використовують у тому числі "для забезпечення потреб окупаційної армії рф"
За даними ЗМІ, нафтоперевалочний термінал Феодосії — найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.
Дим від пожежі на нафтобазі в окупованій Феодосії сягнув Азовського моря10.10.24, 12:37 • 12636 переглядiв