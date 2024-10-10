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Дим від пожежі на нафтобазі в окупованій Феодосії сягнув Азовського моря

Дим від пожежі на нафтобазі в окупованій Феодосії сягнув Азовського моря

Київ • УНН

 • 12635 перегляди

Пожежа на нафтовому терміналі в окупованій Феодосії триває третю добу. Дим від пожежі простягається на понад 20 км, досягнувши Азовського моря, евакуйовано 1137 осіб.

Стовп диму внаслідок пожежі на нафтовому терміналі в захопленій Феодосії простягається на десятки кілометрів, за даними супутника Sentinel, передає Радіо Свобода, повідомляє УНН.

В анексованій Феодосії продовжує горіти нафтобаза, після здійснених атак БПЛА. Локалізувати пожежу підрозділам російського МНС не вдається. Місцеві жителі підтверджують, що всюди в околицях запах гару і диму, пишуть Крим.Реалії.

За даними супутника Sentinel, дим від пожежі на нафтобазі в порту Феодосії простягається на територію, що перевищує 20 кілометрів. Дим досяг Азовського моря, пише Радіо Свобода.

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Призначений російською владою очільник Феодосії Ігор Ткаченко заявив 10 жовтня, що через пожежу із сусідніх із нафтобазою районів міста евакуйовано 1137 осіб.

Нагадаємо

Пішла третя доба: з'явилися нові кадри пожежі на нафтобазі у Феодосії після ураження.

Площа пожежі після ураження нафтового терміналу в Феодосії збільшилася до 2,5 тис. квадратних метрів08.10.24, 15:40 • 12539 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
azovske-moreАзовське море
feodosiiaФеодосія

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