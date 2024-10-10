Дим від пожежі на нафтобазі в окупованій Феодосії сягнув Азовського моря
Київ • УНН
Пожежа на нафтовому терміналі в окупованій Феодосії триває третю добу. Дим від пожежі простягається на понад 20 км, досягнувши Азовського моря, евакуйовано 1137 осіб.
Стовп диму внаслідок пожежі на нафтовому терміналі в захопленій Феодосії простягається на десятки кілометрів, за даними супутника Sentinel, передає Радіо Свобода, повідомляє УНН.
В анексованій Феодосії продовжує горіти нафтобаза, після здійснених атак БПЛА. Локалізувати пожежу підрозділам російського МНС не вдається. Місцеві жителі підтверджують, що всюди в околицях запах гару і диму, пишуть Крим.Реалії.
За даними супутника Sentinel, дим від пожежі на нафтобазі в порту Феодосії простягається на територію, що перевищує 20 кілометрів. Дим досяг Азовського моря, пише Радіо Свобода.
Призначений російською владою очільник Феодосії Ігор Ткаченко заявив 10 жовтня, що через пожежу із сусідніх із нафтобазою районів міста евакуйовано 1137 осіб.
Нагадаємо
Пішла третя доба: з'явилися нові кадри пожежі на нафтобазі у Феодосії після ураження.
Площа пожежі після ураження нафтового терміналу в Феодосії збільшилася до 2,5 тис. квадратних метрів08.10.24, 15:40 • 12539 переглядiв