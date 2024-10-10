Дым от пожара на нефтебазе в оккупированной Феодосии достиг Азовского моря

Столб дыма в результате пожара на нефтяном терминале в захваченной Феодосии простирается на десятки километров, по данным спутника Sentinel, передает Радио Свобода, сообщает УНН.

В аннексированной Феодосии продолжает гореть нефтебаза, после совершенных атак БПЛА. Локализовать пожар подразделениям российского МЧС не удается. Местные жители подтверждают, что повсюду в окрестностях запах гари и дыма, пишут Крым.Реалии.

По данным спутника Sentinel, дым от пожара на нефтебазе в порту Феодосии простирается на территорию, превышающую 20 километров. Дым достиг Азовского моря, пишет Радио Свобода.

Назначенный российскими властями глава Феодосии Игорь Ткаченко заявил 10 октября, что из-за пожара из соседних с нефтебазой районов города эвакуированы 1137 человек.

Напомним,

Пошли третьи сутки: появились новые кадры пожара на нефтебазе в Феодосии после поражения.

Площадь пожара после поражения нефтяного терминала в Феодосии увеличилась до 2,5 тыс. квадратных метров