Пішла третя доба: з'явилися нові кадри пожежі на нафтобазі у Феодосії після ураження
Київ • УНН
У окупованій Феодосії продовжує горіти нафтосховище після ураження. Вибухнули ще два резервуари. Це найбільший у Криму термінал, що забезпечував паливом російську армію.
У Феодосії в тимчасово окупованому Криму третю добу горить нафтобаза після ураження, вибухнуло ще два резервуари, повідомили телеграм-канал "Крымский ветер" та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, пише УНН.
Деталі
Пішла третя доба, як після ураження горить нафтобаза, зазначає телеграм-канал "Крымский ветер". І повідомляє, що "вчора ввечері вибухнула цистерна з бензином, потім - з гасом". "Що саме горить зараз, достеменно невідомо, але саме гас дає світлий дим. Це підтверджують супутникові знімки", - зазначає телеграм-канал.
"Станом на ранок 9 жовтня нафтобаза у Феодосії продовжує горіти, причому язики полум'я видно чіткіше, стовпи диму менше не стають. Фахівці росМНС кажуть, що горіння триватиме ще кілька днів, і доки баки з пальним повністю не вигорять, загасити їх не вдасться", - зазначає телеграм-канал "Крымский ветер".
"Феодосія. Нафтосховище продовжує догорати. Вночі вибухнуло ще два резервуари. Вражаючі краєвиди Криму", - написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Також з'явилися нові супутникові знімки пожежі на нафтобазі у Феодосії. Знімки, зроблені 8 жовтня, опублікували журналісти "Радио Свобода".
Зображення показують, що вогнем на той момент було охоплено не менше 10 резервуарів із паливом.
Контекст
7 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про успішний удар по морському нафтовому терміналу в окупованій Феодосії. Об'єкт найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися для забезпечення російської армії.