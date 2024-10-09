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Пішла третя доба: з'явилися нові кадри пожежі на нафтобазі у Феодосії після ураження

Пішла третя доба: з'явилися нові кадри пожежі на нафтобазі у Феодосії після ураження

Київ • УНН

 • 13429 перегляди

У окупованій Феодосії продовжує горіти нафтосховище після ураження. Вибухнули ще два резервуари. Це найбільший у Криму термінал, що забезпечував паливом російську армію.

У Феодосії в тимчасово окупованому Криму третю добу горить нафтобаза після ураження, вибухнуло ще два резервуари, повідомили телеграм-канал "Крымский ветер" та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, пише УНН.

Деталі

Пішла третя доба, як після ураження горить нафтобаза, зазначає телеграм-канал "Крымский ветер". І повідомляє, що "вчора ввечері вибухнула цистерна з бензином, потім - з гасом". "Що саме горить зараз, достеменно невідомо, але саме гас дає світлий дим. Це підтверджують супутникові знімки", - зазначає телеграм-канал.

"Станом на ранок 9 жовтня нафтобаза у Феодосії продовжує горіти, причому язики полум'я видно чіткіше, стовпи диму менше не стають. Фахівці росМНС кажуть, що горіння триватиме ще кілька днів, і доки баки з пальним повністю не вигорять, загасити їх не вдасться", - зазначає телеграм-канал "Крымский ветер".

"Феодосія. Нафтосховище продовжує догорати. Вночі вибухнуло ще два резервуари. Вражаючі краєвиди Криму", - написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Також з'явилися нові супутникові знімки пожежі на нафтобазі у Феодосії. Знімки, зроблені 8 жовтня, опублікували журналісти "Радио Свобода".

Зображення показують, що вогнем на той момент було охоплено не менше 10 резервуарів із паливом.

Контекст

7 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про успішний удар по морському нафтовому терміналу в окупованій Феодосії. Об'єкт найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися для забезпечення російської армії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
feodosiiaФеодосія
krymКрим
mariupolМаріуполь

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