Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кардинал Маттео Дзуппи провел телефонный разговор с Ли Хуэем по ситуации в Украине. Стороны выразили обеспокоенность и подчеркнули необходимость диалога для достижения справедливого мира.

Кардинал Маттео Дзуппи, который является посланником Папы Франциска для поисков путей к миру в Украине, провел телефонный разговор со специальным представителем правительства Китая Ли Хуэем, во время которого была выражена обеспокоенность текущей ситуацией, по сообщению пресс-службы Святого Престола, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

"Во время телефонного разговора была выражена большая обеспокоенность ситуацией и отмечена необходимость содействия диалогу между сторонами с соответствующими международными гарантиями для достижения справедливого и прочного мира", - отмечается в сообщении.

Как указано, разговор состоялся 14 августа.

Дополнение

Кардинал Маттео Дзуппи в рамках своей миссии посланника Папы Франциска по вопросам достижения мира в Украине, с 13 по 15 сентября 2023 года совершал визит в Китай, где был принят в Министерстве иностранных дел и имел встречу со спецпредставителем Ли Хуэем. Визит в Пекин состоялся после визитов в Киев, москву и Вашингтон.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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papa-frantsiskПапа Франциск
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
pekinПекин
kitaiКитай
ukrainaУкраина
kievКиев
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