Посланник Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине провел разговор со спецпредставителем правительства Китая

Кардинал Маттео Дзуппи, который является посланником Папы Франциска для поисков путей к миру в Украине, провел телефонный разговор со специальным представителем правительства Китая Ли Хуэем, во время которого была выражена обеспокоенность текущей ситуацией, по сообщению пресс-службы Святого Престола, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

"Во время телефонного разговора была выражена большая обеспокоенность ситуацией и отмечена необходимость содействия диалогу между сторонами с соответствующими международными гарантиями для достижения справедливого и прочного мира", - отмечается в сообщении.

Как указано, разговор состоялся 14 августа.

Дополнение

Кардинал Маттео Дзуппи в рамках своей миссии посланника Папы Франциска по вопросам достижения мира в Украине, с 13 по 15 сентября 2023 года совершал визит в Китай, где был принят в Министерстве иностранных дел и имел встречу со спецпредставителем Ли Хуэем. Визит в Пекин состоялся после визитов в Киев, москву и Вашингтон.