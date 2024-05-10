Посевная-2024: украинские аграрии засеяли уже 4,3 млн га зерна

В ходе весенней посевной украинские аграрии засеяли уже более 4,3 млн гектаров яровых культур, сообщили в пятницу в Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

"На контролируемой Украиной территории уже засеяно 4 млн 320,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур", - сообщили в министерстве.

Из которых, как указано, в частности:

кукурузы - 2 838 тыс. га;

ячменя - 779,9 тыс. га;

пшеницы - 244,9 тыс. га;

гороха - 161,6 тыс. га;

овса - 165 тыс. га;

проса - 28,5 тыс. га;

гречихи - 14,8 тыс. га.

За прошедшую неделю прирост посевов зерновых и зернобобовых культур составил 912,9 тыс. га. В лидерах аграрии Черниговской области, где засеяно 157,9 тыс. га.

Кроме того, как отмечается, подсолнечника уже посеяно 3 963,7 тыс. га, сои - 1 201,3 тыс. га, сахарной свеклы - 250,1 тыс. га.

Урожай зерновых и масличных прогнозируется в этом году на уровне около 74 млн тонн - Минагрополитики