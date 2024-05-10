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Посівна-2024: українські аграрії засіяли вже 4,3 млн га зерна

Посівна-2024: українські аграрії засіяли вже 4,3 млн га зерна

Київ • УНН

 • 44597 перегляди

Українські фермери вже засіяли близько 10 мільйонів гектарів ярими культурами, включаючи зернові, бобові, соняшник, сою та цукровий буряк, під час цьогорічної весняної посівної кампанії.

Під час нинішньої весняної посівної українські аграрії засіяли вже понад 4,3 млн гектарів ярих культур, повідомили у п'ятницю в Мінагрополітики, пише УНН.

Деталі

"На контрольованій Україною території вже засіяно 4 млн 320,2 тис. га зернових та зернобобових культур", - повідомили у міністерстві.

З яких, як вказано, зокрема:

  • кукурудзи – 2 838  тис. га;
  • ячменю – 779,9 тис. га;
  • пшениці – 244,9 тис. га;
  • гороху – 161,6 тис. га;
  • вівса – 165 тис. га;
  • проса – 28,5 тис. га;
  • гречки – 14,8 тис. га.

За минулий тиждень приріст посівів зернових та зернобобових культур становив 912,9 тис. га. У лідерах аграрії Чернігівщини, де засіяно 157,9 тис. га.

Окрім того, як зазначається, соняшника вже посіяно 3 963,7 тис. га, сої - 1 201,3 тис. га, цукрових буряків - 250,1 тис. га.

Врожай зернових та олійних прогнозується цього року на рівні близько 74 млн тонн - Мінагрополітики17.04.24, 16:14 • 38285 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМіністерство аграрної політики та продовольства України
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