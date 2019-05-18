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6 марта, 19:19 • 137874 просмотра

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Порошенко уволил еще трех своих советников и двух чиновников

Порошенко уволил еще трех своих советников и двух чиновников

Киев  •  УНН

 • 11815 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Украины уволил трех своих советников и, в частности, сместил с нескольких должностей Сергея Марченко и Алексея Филатова. Об этом говорится в указах Президента Украины №276-277, 281, 283/2019, передает УНН.

Так, в соответствии с указами Порошенко были освобождены от должностей советники Президента Виктор Назаренко (указ № 276), Валентин Зайчук (№ 277) и Юрий Косюк (№ 283).

Дополнительно, другим указом № 281/2019, Президент Украины сместил со своих постов Сергея Марченко, который исполнял обязанности сопредседателя Исполнительного комитета реформ и постановил вывести Марченко из персонального состава Национального инвестиционного совета, освободив его от исполнения обязанностей секретаря Национального инвестиционного совета,

Кроме того, Порошенко освободил Алексея Филатова, который выполнял обязанности координатора Совета по вопросам судебной реформы и вывел его из персонального состава Конституционной Комиссии, освободив его от исполнения обязанностей секретаря Конституционной Комиссии. Ранее Порошенко уже освободил Филатова от исполнения обязанностей заместителя главы Администрации Президента.

Добавляется, что как Марченко, так и Филатов были выведены “из состава членов Наблюдательного совета реформ, которые участвуют в ее работе по всем вопросам”.

Также, в указе говорится о том, чтобы “признать утратившим силу статью 3 Указа Президента Украины от 16 октября 2014 № 812” О Совете по вопросам судебной реформы".

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Как сообщал УНН, Порошенко сегодня наградил Сенцова, Сущенко и Балуха государственной стипендией имени Лукьяненко, а также подписал указ пор награждения Курта Волкера орденом Ярослава Мудрого.

Напомним, после того как стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского на пост Президента Украины, действующий украинский президент Петр Порошенко подписал ряд указов об освобождении от должностей нескольких человек.

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Так Порошенко освободил более десяти своих советников вчера, 17 мая. В частности, он освободил от должностей Ирину Геращенко, Ирина Луценко и своего пресс-секретаря Святослава Цеголко.

Украинские Национальные Новости

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