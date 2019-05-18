Порошенко звільнив ще трьох своїх радників та двох посадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент України звільнив трьох свої радників та, зокрема, змістив с декількох посад Сергія Марченко та Олексія Філатова. Про це йдеться в указах Президента України №276-277, 281, 283/2019, передає УНН.
Так, відповідно до указів Порошенка були звільнені з посад Радників Президента України Віктор Назаренко (указ №276), Валентин Зайчук (№277) та Юрій Косюк (№283).
Додатково, іншим указом №281/2019, Президент України змістив зі своїх посад Сергія Марченко, який виконував обов'язки співголови Виконавчого комітету реформ та постановив вивести Марченка з персонального складу Національної інвестиційної ради, увільнивши його від виконання обов'язків секретаря Національної інвестиційної ради,
Окрім того, Порошенко увільнив Олексія Філатова, який виконував обов'язки координатора Ради з питань судової реформи та вивів його з персонального складу Конституційної Комісії, увільнивши його від виконання обов'язків секретаря Конституційної Комісії. Раніше Порошенко вже звільнив Філатова від виконання обов'язків заступника голови Адміністрації Президента.
Додається, що як Марченко, так і Філатов були виведені "зі складу членів Наглядової ради реформ, які беруть участь в її роботі з усіх питань".
Також, в указі йдеться про те, щоб "визнати такою, що втратила чинність, статтю 3 Указу Президента України від 16 жовтня 2014 року № 812 "Про Раду з питань судової реформи".
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Як повідомляв УНН, Порошенко сьогодні нагородив Сенцова, Сущенка та Балуха державною стипендією імені Лук’яненка, а також підписав указ пор нагородження Курта Волкера орденом Ярослава Мудрого.
Нагадаємо, після того як стала відома дата інавгурації Володимира Зеленського на посаду Президента України, чинний український президент Петро Порошенко підписав ряд указів про звільнення з посад декількох осіб.
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Так Порошенко звільнив понад десять своїх радників вчора, 17 травня. Зокрема, він звільнив зі своїх посад Ірину Геращенко, Ірину Луценко та свого прес-секретаря Святослава Цеголко.