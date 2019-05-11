Порошенко звільнив заступника голови АП Філатова
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив заступника голови АП Олексія Філатова. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє УНН.
"Звільнити Філатова Олексія Валерійовича з посади заступника глави Адміністрації Президента України", - йдеться в документі.
Раніше, на початку квітня Адміністрація президента України спростовувала інформацію про звільнення О.В.Філатова з посади заступника Глави АП.
"Адміністрація Президента України спростовує розповсюджену деякими ЗМІ інформацію про нібито звільнення О.В.Філатова з посади заступника Глави АП", - повідомили тоді УНН.
22 квітня Генеральна прокуратура України викликала на допит і вручення підозри екс-главу Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника голови АП Олексія Філатова і екс-главу Нацбанку Валерію Гонтареву.
Кожного з зазначених викликали як підозрюваного 23 і 25 квітня. У документах було вказано номер кримінального провадження, в яких фігурують представники президентського оточення. Йшлося про справу олігарха-втікача Сергія Курченка, якого підозрюють у масштабних розкраданнях.
Підозра Гонтаревої стосується розкрадання і сприяння злочинцям, Філатову і Ложкіну - легалізації незаконних доходів і сприяння.
Філатов був призначений на посаду заступника глави Адміністрації президента в липні 2014 року. Він відповідав за правове забезпечення виконання конституційних функцій президента, зокрема у галузі судоустрою, розробку та впровадження судової реформи та представництво президента в судах.