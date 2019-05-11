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Порошенко звільнив заступника голови АП Філатова

Порошенко звільнив заступника голови АП Філатова

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив заступника голови АП Олексія Філатова. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, повідомляє УНН.

"Звільнити Філатова Олексія Валерійовича з посади заступника глави Адміністрації Президента України", - йдеться в документі.

Раніше, на початку квітня Адміністрація президента України спростовувала інформацію про звільнення О.В.Філатова з посади заступника Глави АП.

"Адміністрація Президента України спростовує розповсюджену деякими ЗМІ інформацію про нібито звільнення О.В.Філатова з посади заступника Глави АП", - повідомили тоді УНН.

22 квітня Генеральна прокуратура України викликала на допит і вручення підозри екс-главу Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника голови АП Олексія Філатова і екс-главу Нацбанку Валерію Гонтареву.

Кожного з зазначених викликали як підозрюваного 23 і 25 квітня. У документах було вказано номер кримінального провадження, в яких фігурують представники президентського оточення. Йшлося про справу олігарха-втікача Сергія Курченка, якого підозрюють у масштабних розкраданнях.

Підозра Гонтаревої стосується розкрадання і сприяння злочинцям, Філатову і Ложкіну - легалізації незаконних доходів і сприяння.

Філатов був призначений на посаду заступника глави Адміністрації президента в липні 2014 року. Він відповідав за правове забезпечення виконання конституційних функцій президента, зокрема у галузі судоустрою, розробку та впровадження судової реформи та представництво президента в судах.

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