Порошенко уволил заместителя главы АП Филатова
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы АП Алексея Филатова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает УНН.
"Освободить Филатова Алексея Валерьевича с должности заместителя главы Администрации Президента Украины", - говорится в документе.
Ранее, в начале апреля Администрация президента Украины опровергала информацию об увольнении А.В.Филатова с должности заместителя главы АП.
"Администрация Президента Украины опровергает распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы увольнении А.В.Филатова с должности заместителя главы АП", - сообщили тогда УНН.
22 апреля Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос и вручение подозрения экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерий Гонтареву.
Каждый из указанных лиц вызвали в качестве подозреваемого 23 и 25 апреля. В документах был указан номер уголовного производства, в которых фигурируют представители президентского окружения. Речь шла о деле беглого олигарха Сергея Курченко, которого подозревают в масштабных хищениях.
Подозрение Гонтаревой касается хищения и содействия преступникам, Филатову и Ложкину - легализации незаконных доходов и содействие.
Филатов был назначен на должность заместителя главы Администрации президента в июле 2014 года. Он отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента, в частности в области судоустройства, разработку и внедрение судебной реформы и представительство президента в судах.