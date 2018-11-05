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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 22362 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 118312 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 157112 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149028 просмотра

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7 марта, 15:45 • 138735 просмотра

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Порошенко задекларировал еще более миллиона гривен дохода

Порошенко задекларировал еще более миллиона гривен дохода

Киев  •  УНН

 • 15300 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 1,35 млн грн, полученных как проценты от размещения вкладов в Международном инвестиционном банке. Соответствующие данные внесены в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций или местного самоуправления, передает УНН.

Согласно информации, Петр Порошенко получил проценты по пяти вкладам на общую сумму 1 млн 353 тыс. 532 грн.

Как сообщал УНН, в октябре 2018 года Президент задекларировал получения дохода на сумму 3,5 млн грн. В частности, он задекларировал дивидендов на сумму 2,2 млн грн. Еще более 1,3 млн грн процентного дохода поступило от вкладов в ПАО “МИБ”.

Напомним, в электронной декларации доходов Порошенко за 2016 год было задекларировано более 127 млн грн доходов.

Так, 22 июня Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило результаты полных проверок деклараций, поданных, Президентом Украины Петром Порошенко за 2017 год.

Украинские Национальные Новости

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