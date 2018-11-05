Порошенко задекларировал еще более миллиона гривен дохода
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 1,35 млн грн, полученных как проценты от размещения вкладов в Международном инвестиционном банке. Соответствующие данные внесены в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций или местного самоуправления, передает УНН.
Согласно информации, Петр Порошенко получил проценты по пяти вкладам на общую сумму 1 млн 353 тыс. 532 грн.
Как сообщал УНН, в октябре 2018 года Президент задекларировал получения дохода на сумму 3,5 млн грн. В частности, он задекларировал дивидендов на сумму 2,2 млн грн. Еще более 1,3 млн грн процентного дохода поступило от вкладов в ПАО “МИБ”.
Напомним, в электронной декларации доходов Порошенко за 2016 год было задекларировано более 127 млн грн доходов.
Так, 22 июня Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило результаты полных проверок деклараций, поданных, Президентом Украины Петром Порошенко за 2017 год.