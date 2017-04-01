Президент подав е-декларацію за 2016 рік: більше 127 млн грн доходів, 84 картини

Зокрема, його заробітна плата склала 366 342 гривні, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав — 26 252 гривні, а відсотки (Міжнародний інвестиційний банк) — 11 902 976 гривень.

Дохід дружини Президента Марини Порошенко склав 75 тис. гривень в 2016 році.

У 2016 році президент вніс на рахунок в Rothschild Bank (Швейцарія) 1 063 988 доларів, на рахунок у Міжнародний інвестиційний банк (МІБ) — 393 фунта стерлінга, також на рахунках в МІБ у нього 25,9 млн доларів (у попередньому звітному році було 26,3 млн), 9,9 тис. євро (було 14,4 тис.) і 80,8 тис. гривень (було 540,5 тис.), у дружини Марини — 4,3 тис. євро (було 8,9 тис.) та 115,2 тис. гривень (була 71 тис.).

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З готівкових грошових коштів президент задекларував 60 тис. доларів і 900 тис. гривень.

Порошенко вніс 8 млн 190 тис. гривень у “Прайм Ессетс Кепітал” (було задекларовано за 2015 рік) і зайняв 3 млн 430 тис. доларів (у попередньому році було задекларовано позику 3,9 млн доларів) і 1 млн 111 тис. гривень третім особам.

Дружина президента Марина витратила 11,7 тис. євро за користування житловим приміщенням в Іспанії.

Відомості про нерухомості в декларації глави держави не відрізняються від внесених в попередню електронну декларацію.

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У його власності будинок площею 1,3 тис. кв. м в Козині Київської області вартістю 30 млн гривень на 2012 рік та земельні ділянки у Козині на 33,2 тис. кв. м, вартістю майже 4 млн гривень на 2013 (цей будинок і ділянку в праві користування його дружини, дочки та сина), 1,2 тис. кв. м (більше 1 млн гривень на 2007), а у оренду земельну ділянку у Козині 7,5 тис. кв. м (майже 0,5 млн гривень на 2015).

Також він володіє земділянками в Києві площею 1 тис.кв.м (вартістю 8 млн гривень на 2011), 6,3 тис.кв.м (майже 11 млн гривень на 2009) і 5,2 тис.кв.м (21,7 млн гривень на 2014), квартирами в Києві по 134 кв.м (з 1993 року, вартість не вказана) і 82 кв.м (9 тис. гривень на 1996 рік), квартирою у Вінниці 68 кв.м (70 тис. гривень на 2007) і нежитловим приміщенням в Одесі 35 кв.м (181 тис.гривень на 2007).

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Крім того, він взяв по іпотеці комплекс відпочинку “Лебідь” в Лимані Одеської області площею 2,4 тис. кв. (вартість бази — 1,1 млн гривень на 2007 рік).

У власності його дружини Марини і сина Олексія з 1993 року є квартира в Києві 81 кв.м (вартість не вказана), у власності дружини — у Петропавлівському Київської області земельну ділянку 2 тис. кв. м (з 2000 року, вартість не вказана) і будинок 344 кв. м (152 тис. гривень на 2005).

П.Порошенко також володіє автомобілем Mercedes-Benz Vito 2010 року випуску вартістю 441 тис. гривень на 2010 рік (машина також у користуванні його сім’ї), і катером Bayliner 185 BR (2005 рік випуску, вартість не вказана), а його дружина — автомобілем Jaguar XF 2008 року випуску (вартістю 455 тис. гривень на 2008 рік).

З цінного майна, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, він задекларував колекцію картин українських та російських майстрів XIX-XX ст.(65 одиниць), колекцію картин старих майстрів (15 одиниць), колекцію картин сучасних художників-імпресіоністів і реалістів (4 одиниці), колекцію скульптур XIX-XX ст. (6 одиниць) та скульптуру Гугліельмо Пуги “Хлопчик-рибалка” (їх вартість не вказана в декларації).

Також П.Порошенко з дружиною задекларували 6 наручних годин (Hublot, Breguet, Patek Phillip), 12 одиниць ювелірних виробів, 4 одиниці одягу, машину хімчистки, 3 сумки, 4 меблевих і 4 кухонного гарнітура, 3 камінних набору (годинник і свічники), настільні годинники, комплект бра з 14 штук, 2 лампи, 2 телевізора і проектор, рояль і 2 килима, вартість яких перевищує 100 прожиткових мінімумів.