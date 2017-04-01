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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 62265 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107375 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164924 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121064 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119361 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114023 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент подал э-декларацию за 2016: больше 127 млн ​​доходов

Президент подал э-декларацию за 2016: больше 127 млн ​​доходов

Киев  •  УНН

 • 19501 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Петр Порошенко подал электронную декларацию доходов за 2016 год. Об этом свидетельствуют данные реестра е-деклараций, передает УНН.

В частности, его заработная плата составила 366 342 гривны, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 26 252 гривны, а проценты (Международный инвестиционный банк) - 11902976 гривен.

Доход супруги Президента Марины Порошенко составил 75 тыс. Гривен в 2016 году.

В 2016 году президент внес на счет в Rothschild Bank (Швейцария) 1063988 долларов на счет в Международный инвестиционный банк (МИБ) - 393 фунта стерлинга, а также на счетах в МИБ у него 25900000 долларов (в предыдущем отчетном году было 26300000), 9,9 тыс. евро (было 14,4 тыс.) и 80,8 тыс. гривен (было 540,5 тыс.), у жены Марины - 4,3 тыс. евро (было 8, 9 тыс.) и 115,2 тыс. гривен (была 71 тыс.).

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С наличных денежных средств президент задекларировал 60 тыс. Долларов и 900 тыс. Гривен.

Порошенко внес 8 млн 190 тыс. Гривен в "Прайм Эссетс Кэпитал" (было задекларировано 2015 год) и занял 3 млн 430 тыс. Долларов (в предыдущем году было задекларировано заем 3900000 долларов) и 1 млн 111 тыс. Гривен третьим лицам.

Жена президента Марина потратила 11,7 тыс. Евро за пользование жилым помещением в Испании.

Сведения о недвижимости в декларации главы государства не отличаются от внесенных в предварительную электронную декларацию.

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В его собственности дом площадью 1,3 тыс. Кв. м в Козине Киевской области стоимостью 30 млн гривен на 2012 год и земельные участки в Козине на 33,2 тыс. кв. м, стоимостью почти 4 млн гривен на 2013 (этот дом и участок в праве пользования его жены, дочери и сына), 1,2 тыс. кв. м (более 1 млн гривен в 2007), а в аренду земельный участок в Козине 7,5 тыс. кв. м (почти 0500000 гривен на 2015).

Также он обладает земучастками в Киеве площадью 1 тыс.кв.м (стоимостью 8 млн гривен на 2011), 6,3 тыс.кв.м (почти 11 млн гривен на 2009) и 5,2 тыс.кв.м (21 7 млн ​​гривен на 2014), квартирами в Киеве по 134 кв.м (с 1993 года, стоимость не указан) и 82 кв.м (9 тыс. гривен на 1996 год), квартирой в Виннице 68 кв.м (70 тыс. гривен в 2007) и нежилым помещением в Одессе 35 кв.м (181 тыс.гривен на 2007).

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Кроме того, он взял по ипотеке комплекс отдыха "Лебедь" в Лимане Одесской области площадью 2,4 тыс. Кв. (Стоимость базы - 1100000 гривен на 2007 год).

В собственности его жены Марины и сына Алексея с 1993 года является квартира в Киеве 81 кв.м (стоимость не указан), в собственности жены - в Петропавловском Киевской области земельный участок 2 тыс. Кв. м (с 2000 года, стоимость не указан) и дом 344 кв. м (152 тыс. гривен на 2005).

П.Порошенко также владеет автомобилем Mercedes-Benz Vito 2010 года выпуска стоимостью 441 тыс. Гривен на 2010 год (машина также в пользовании его семьи), и катером Bayliner 185 BR (2005 год выпуска, стоимость не указан), а его жена - автомобилем Jaguar XF 2008 года выпуска (стоимостью 455 тыс. гривен на 2008 год).

С ценного имущества, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов, он задекларировал коллекцию картин украинских и российских мастеров XIX-XX вв. (65 единиц), коллекцию картин старых мастеров (15 единиц), коллекцию картин современных художников-импрессионистов и реалистов (4 единицы) , коллекцию скульптур XIX-XX вв. (6 единиц) и скульптуру Гуглиельмо Пуги "Мальчик-рыбак" (их стоимость не указана в декларации).

Также П.Порошенко с женой задекларировали 6 наручных часов (Hublot, Breguet, Patek Phillip), 12 единиц ювелирных изделий, 4 единицы одежды, машину химчистки, 3 сумки, 4 мебельных и 4 кухонного гарнитура, 3 каменных набора (часы и подсвечники), настольные часы, комплект бра с 14 штук, 2 лампы, 2 телевизора и проектор, рояль и 2 ковра, стоимость которых превышает 100 прожиточных минимумов.

Украинские Национальные Новости

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