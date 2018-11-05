Порошенко задекларував ще понад мільйон гривень доходу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко задекларував 1,35 млн грн, отриманих як відсотки від розміщення вкладів у Міжнародному інвестиційному банку. Відповідні дані внесені до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій або місцевого самоврядування, передає УНН.
Згідно з інформацією, Петро Порошенко отримав проценти за п’ятьма вкладами на загальну суму 1 млн 353 тис. 532 грн.
Як повідомляв УНН, у жовтні 2018 року Президент задекларував отримання доходу на суму 3,5 млн грн. Зокрема, він задекларував дивідендів на суму 2,2 млн грн. Ще понад 1,3 млн грн процентного доходу надійшло від вкладів у ПАТ "МІБ".
Нагадаємо, в електронній декларації доходів Порошенка за 2016 рік було задекларовано більше 127 млн грн доходів.
Так, 22 червня Національне агентство із запобігання корупції затвердило результати повних перевірок декларацій, поданих, Президентом України Петром Порошенком за 2017 рік.