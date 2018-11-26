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Порошенко требует у РФ немедленного освобождения украинских моряков и кораблей

Порошенко требует у РФ немедленного освобождения украинских моряков и кораблей

Киев  •  УНН

 • 19800 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обратился к руководству Российской Федерации с требованием освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права, грубо были задержаны и судьба которых неизвестна", - подчеркнул Глава Украинского государства на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Мы требуем срочно их передать украинской стороне вместе с кораблями и срочно сделать деэскалацию ситуации, что сложилась в Азовском море - как первый шаг, и деэскалацию по другим направлениям", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что ожидает быстрой реакции на его обращение.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

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