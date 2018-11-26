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Порошенко вимагає у РФ негайного звільнення українських моряків та кораблів

Порошенко вимагає у РФ негайного звільнення українських моряків та кораблів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

“Я звертаюся до керівництва Російської Федерації з вимогою негайно звільнити українських військовослужбовців, які в порушення міжнародного права, брутально були затримані і доля яких невідома”, — наголосив Глава Української держави на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

“Ми вимагаємо терміново їх передати українській стороні разом з кораблями і терміново зробити деескалацію ситуації, яка склалася в Азовському морі — як перший крок, і деескалацію по інших напрямках”, — наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що очікує швидкої реакції на його звернення.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

Українські Національні Новини

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