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Порошенко в Европе помогает путину дискредитировать Украину – эксперт

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Политик делает заявления, которые используются роспропагандой для настраивания Запада против Украины. Он критикует власть, вместо того чтобы доносить позицию страны, и решает личные вопросы.

Порошенко в Европе помогает путину дискредитировать Украину – эксперт

Петр Порошенко во время визита в Европу делает заявления, которые вредят стране, потому что их в своих целях использует российская пропаганда, - пишет политический эксперт Валентин Гладких.

По его словам, общаясь с политиками и государственными деятелями из европейских государств, политик движется в контексте российских нарративов, цель которых – настроить западный мир против Украины.

Лидер богатейшей фракции "Европейская солидарность" отправился в вояж в ЕС с двумя чемоданами: в одном — жалобы на якобы „репрессии" против себя, во втором - заявления, что в Украине "злоупотребляют военным положением". Фразы о "злоупотреблении военным положением" сразу подхватили на болотах - роспропагандисты упорно размахивают заявлением Петра перед Вашингтоном: видите, даже внутри Украины считают, что здесь не с кем договариваться. За эти слова Порошенко в Москве жмут руку и обнимают, как всегда

- пишет эксперт.

Он отмечает, что Порошенко вместо дипломатической функции доносить позицию Украины миру, в поездках решает свои личные политические вопросы.

Доехав в конце концов до Германии на заседание Межпарламентского совета Украина–НАТО, Порошенко взял слово и высказал критические замечания относительно действий украинской власти

- отмечает эксперт.

По словам Гладких, подобные действия Порошенко носят длительный и системный характер и имеют негативные последствия для Украины.

"Раньше Порошенко даже обращался в Еврокомиссию с просьбой приостановить процедуру вступления Украины в ЕС из-за запрета ему выезда в Лондон на празднование дня рождения сына. То есть он действует по принципу — "чем хуже стране, тем лучше ему". Именно поэтому этими заявлениями Порошенко подыгрывает своему давнему партнеру Путину и пытается испортить отношение к Украине в ЕС".

Как сообщалось, в рамках акции "Сыновей политиков – на фронт!" были собраны средства для возвращения в Украину сына Петра Порошенко Алексея. Однако, из-за его нежелания возвращаться на Родину средства потратили на ремонт военных авто для экипажей БПЛА, а один из дронов-камикадзе иронично назвали "Алешей".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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