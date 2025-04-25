Порошенко в Європі допомагає путіну дискредитувати Україну - експерт
Київ • УНН
Політик робить заяви, що використовуються роспропагандою для налаштування Заходу проти України. Він критикує владу, замість доносити позицію країни, та вирішує особисті питання.
Петро Порошенко під час візиту до Європи робить заяви, які шкодять країні, бо їх в своїх цілях використовує російська пропаганда, - пише політичний експерт Валентин Гладких.
За його словами, спілкуючись з політиками та державними діячами з європейських держав, політик рухається в контексті російських наративів, мета яких – налаштувати західний світ проти України.
Лідер найбагатшої фракції "Європейська солідарність" вирушив у вояж до ЄС з двома валізами: в одній — скарги на нібито „репресії" проти себе, в другій - заяви, що в Україні "зловживають воєнним станом". Фрази про "зловживання воєнним станом" відразу підхопили на болотах - роспропагандисти завзято розмахують заявою Петра перед Вашингтоном: бачите, навіть всередині України вважають, що тут немає з ким домовлятися. За ці слова Порошенку в Москві жмуть руку і обіймають, як завжди
Він зазначає, що Порошенко замість дипломатичної функції доносити позицію України до світу, у поїздках вирішує свої особисті політичні питання.
Доїхавши врешті-решт до Німеччини на засідання Міжпарламентської ради Україна–НАТО, Порошенко взяв слово та висловив критичні зауваження щодо дій української влади
За словами Гладких, подібні дії Порошенка носять тривалий та системний характер та мають негативні наслідки для України.
"Раніше Порошенко навіть звертався до Єврокомісії з проханням призупинити процедуру вступу України до ЄС через заборону йому виїзду до Лондона на святкування дня народження сина. Тобто він діє за принципом — "чим гірше країні, тим краще йому". Саме тому цими заявами Порошенко підіграє своєму давньому партнерові Путіну і намагається зіпсувати ставлення до України в ЄС".
Як повідомлялось, в рамках акції "Синів політиків – на фронт!" були зібрані кошти для повернення в Україну сина Петра Порошенка Олексія. Однак, через його небажання повертатись на Батьківщину кошти витратили на ремонт військових авто для екіпажів БПЛА, а один із дронів-камікадзе іронічно назвали "Альошею".