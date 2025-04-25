Порошенко в Європі допомагає путіну дискредитувати Україну - експерт

Петро Порошенко під час візиту до Європи робить заяви, які шкодять країні, бо їх в своїх цілях використовує російська пропаганда, - пише політичний експерт Валентин Гладких.

За його словами, спілкуючись з політиками та державними діячами з європейських держав, політик рухається в контексті російських наративів, мета яких – налаштувати західний світ проти України.

Лідер найбагатшої фракції "Європейська солідарність" вирушив у вояж до ЄС з двома валізами: в одній — скарги на нібито „репресії" проти себе, в другій - заяви, що в Україні "зловживають воєнним станом". Фрази про "зловживання воєнним станом" відразу підхопили на болотах - роспропагандисти завзято розмахують заявою Петра перед Вашингтоном: бачите, навіть всередині України вважають, що тут немає з ким домовлятися. За ці слова Порошенку в Москві жмуть руку і обіймають, як завжди - пише експерт.

Він зазначає, що Порошенко замість дипломатичної функції доносити позицію України до світу, у поїздках вирішує свої особисті політичні питання.

Доїхавши врешті-решт до Німеччини на засідання Міжпарламентської ради Україна–НАТО, Порошенко взяв слово та висловив критичні зауваження щодо дій української влади - зазначає експерт.

За словами Гладких, подібні дії Порошенка носять тривалий та системний характер та мають негативні наслідки для України.

"Раніше Порошенко навіть звертався до Єврокомісії з проханням призупинити процедуру вступу України до ЄС через заборону йому виїзду до Лондона на святкування дня народження сина. Тобто він діє за принципом — "чим гірше країні, тим краще йому". Саме тому цими заявами Порошенко підіграє своєму давньому партнерові Путіну і намагається зіпсувати ставлення до України в ЄС".

Як повідомлялось, в рамках акції "Синів політиків – на фронт!" були зібрані кошти для повернення в Україну сина Петра Порошенка Олексія. Однак, через його небажання повертатись на Батьківщину кошти витратили на ремонт військових авто для екіпажів БПЛА, а один із дронів-камікадзе іронічно назвали "Альошею".