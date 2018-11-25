Порошенко: в России быть украинцем, сложнее, чем где-либо
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. На сегодняшний день в Российской Федерации очень нелегко быть украинцем. Об этом во время Всемирного конгресса украинцев в Киеве заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Считаю, что мы должны помнить о украинском общество в России, давайте разными способами поддерживать его. В России теперь очень нелегко быть украинцем, сложнее, чем где-либо", - заявил Президент.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что "наше единство и солидарность является залогом общей победы над российской агрессией".
"Мы ценим вклад каждого украинца, где бы он ни жил, в дело развития нашего государства, поддержания его в мире. Наше единство и солидарность является залогом общей победы над российской агрессией, укрепление экономики, преодоление бедности, утверждение верховенства права", - резюмировал Порошенко.
Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что историческая ответственность за Голодомор 1932-1933 годов лежит на Российской Федерации, как правопреемницы Советского Союза.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко призвал завершить процесс декоммунизации.