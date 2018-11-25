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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100725 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106788 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 142480 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139299 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133735 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127079 просмотра

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7 марта, 08:52 • 166702 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141574 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145370 просмотра

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Порошенко: в России быть украинцем, сложнее, чем где-либо

Порошенко: в России быть украинцем, сложнее, чем где-либо

Киев  •  УНН

 • 10853 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. На сегодняшний день в Российской Федерации очень нелегко быть украинцем. Об этом во время Всемирного конгресса украинцев в Киеве заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Считаю, что мы должны помнить о украинском общество в России, давайте разными способами поддерживать его. В России теперь очень нелегко быть украинцем, сложнее, чем где-либо", - заявил Президент.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что "наше единство и солидарность является залогом общей победы над российской агрессией".

"Мы ценим вклад каждого украинца, где бы он ни жил, в дело развития нашего государства, поддержания его в мире. Наше единство и солидарность является залогом общей победы над российской агрессией, укрепление экономики, преодоление бедности, утверждение верховенства права", - резюмировал Порошенко.

Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что историческая ответственность за Голодомор 1932-1933 годов лежит на Российской Федерации, как правопреемницы Советского Союза.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко призвал завершить процесс декоммунизации.

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