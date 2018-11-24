Історична відповідальність за Голодомор лежить на РФ - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Історична відповідальність за Голодомор 1932-1933 років лежить на Російській Федерації як правонаступниці Радянського союзу. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час заходів з вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років в Національному музеї “Меморіал жертв Голодомору”, передає кореспондент УНН.
“Історична відповідальність за Голодомор лежить на Російській Федерації як правонаступниці СРСР. І той злочин не має терміну давності. Росія знову, як і сто років тому, розгорнула агресію проти України, щоб повернути її назад і імперію. В Кремлі знову ненавидять і бояться вільної європейської України”, — заявив Глава держави.
Порошенко переконаний, що Росії не вдасться повернути назад “колесо історії”.
“Україна впевнено йде своїм шляхом. Ми пам’ятаємо. Ми сильні. Вічна пам’ять жертвам Голодомору”, — резюмував Глава держави.
Додамо, що перед тим у Києвом пройшла хода "Свічка пам'яті" та відбувся молебен.
Нагадаємо, на сьогодні 21 штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор геноцидом українського народу.
24 листопада Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору.
До Дня пам’яті у храмах Києва та на території України проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля столичного Меморіалу жертв Голодомору.
Сьогодні у 16:00 розпочалась акція “Запали свічку” на вшанування пам’яті жертв Голодомору.