Історична відповідальність за Голодомор лежить на РФ - Порошенко

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Історична відповідальність за Голодомор 1932-1933 років лежить на Російській Федерації як правонаступниці Радянського союзу. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час заходів з вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років в Національному музеї “Меморіал жертв Голодомору”, передає кореспондент УНН.