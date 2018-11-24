Историческая ответственность за Голодомор лежит на РФ - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Историческая ответственность за Голодомор 1932-1933 годов лежит на Российской Федерации как правопреемнице Советского Союза. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по чествованию жертв Голодомора 1932-1933 годов в Национальном музее "Мемориал жертв Голодомора", передает корреспондент УНН.
"Историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР. И то преступление не имеет срока давности. Россия вновь, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее обратно и империю. В Кремле снова ненавидят и боятся свободную европейскую Украину", - заявил глава государства.
Порошенко убежден, что России не удастся вернуть назад "колесо истории".
"Украина уверенно идет своим путем. Мы помним. Мы сильные. Вечная память жертвам Голодомора", - резюмировал глава государства.
Добавим, что перед тем Киевом прошло шествие "Свеча памяти" и состоялся молебен.
Напомним, на сегодня 21 штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа.
24 ноября Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора.
Ко Дню памяти в храмах Киева и на территории Украины проведут поминальные панихиды, а также траурные мероприятия у столичного Мемориала жертв Голодомора.
Сегодня в 16:00 началась акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора.