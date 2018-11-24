Сьогодні Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Щороку в четверту суботу листопада згадують жертв геноциду українського народу, Голодомору 1932-33 років. Цьогоріч жалобні заходи до Дня пам’яті припали на 24 листопада, повідомляє УНН.
До Дня пам’яті у храмах Києва та на території України проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля столичного Меморіалу жертв Голодомору.
Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України “Про затвердження плану заходів на 2017–2018 роки у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні” 24 листопада 2018 року оголошено національним днем жалоби, тому на всіх державних будинках, спорудах, підприємствах та організаціях буде приспущено Державний Прапор України. У всіх містах України, на радіо та телебачені обмежать проведення розважальних програм та заходів відповідного характеру.
Крім того, протягом листопада триватиме виставка архівних документів “До Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні” у Державному архіві м. Києва.
Нагадуємо, Державний департамент США оприлюднив заяву до роковин Голодомору 1932-33 років в Україні, в якій засудив цей злочин і висловив підтримку українському народові.