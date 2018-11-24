Сегодня Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Ежегодно в четвертую субботу ноября вспоминают жертв геноцида украинского народа, Голодомора 1932-33 годов. В этом году траурные мероприятия ко Дню памяти пришлись на 24 ноября, сообщает УНН.
Ко Дню памяти в храмах Киева и на территории Украины проведут поминальные панихиды, а также траурные мероприятия у столичного Мемориала жертв Голодомора.
Согласно распоряжению Кабинета министров Украины “Об утверждении плана мероприятий на 2017-2018 годы в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине” 24 ноября 2018 года объявлен национальным днем траура, поэтому на всех государственных зданиях, сооружениях, предприятиях и организациях будет приспущен Государственный Флаг Украины. Во всех городах Украины, на радио и телевидении ограничат проведение развлекательных программ и мероприятий соответствующего характера.
Кроме того, в течение ноября проходит выставка архивных документов “Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине” в Государственном архиве м. Киева.
Напоминаем, Государственный департамент США обнародовал заявление к годовщине Голодомора 1932-33 годов в Украине, в котором осудил это преступление и выразил поддержку украинскому народу.