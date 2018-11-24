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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102069 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 107749 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 140124 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

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Сегодня Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора

Сегодня Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Ежегодно в четвертую субботу ноября вспоминают жертв геноцида украинского народа, Голодомора 1932-33 годов. В этом году траурные мероприятия ко Дню памяти пришлись на 24 ноября, сообщает УНН.

Ко Дню памяти в храмах Киева и на территории Украины проведут поминальные панихиды, а также траурные мероприятия у столичного Мемориала жертв Голодомора.

Согласно распоряжению Кабинета министров Украины “Об утверждении плана мероприятий на 2017-2018 годы в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине” 24 ноября 2018 года объявлен национальным днем траура, поэтому на всех государственных зданиях, сооружениях, предприятиях и организациях будет приспущен Государственный Флаг Украины. Во всех городах Украины, на радио и телевидении ограничат проведение развлекательных программ и мероприятий соответствующего характера.

Кроме того, в течение ноября проходит выставка архивных документов “Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине” в Государственном архиве м. Киева.

Напоминаем, Государственный департамент США обнародовал заявление к годовщине Голодомора 1932-33 годов в Украине, в котором осудил это преступление и выразил поддержку украинскому народу.

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