Держдепартамент про роковини Голодомору: це один із найжорстокіших актів ХХ століття

“Цього місяця ми приєднуємося до українців у цілому світі у відзначенні 85-х роковин Голодомору, коли мільйони невинних українців були навмисно заморені голодом до смерті режимом Йосифа Сталіна. Варварське захоплення української землі і зерна було здійснене з навмисною політичною метою — підкорити український народ і націю. Цей катастрофічний штучний голод був одним із найжорстокіших актів ХХ століття і нагадуванням про злочини комунізму”, — вказано у документі, опублікованому в соціальній мережі.

Вона також додала, що сьогодні українці продовжують помирати внаслідок спроб РФ “знищити ідентичність і західні прагнення народу України”.

“Агресія в Росії на сході України призвела до понад 10 тисяч смертей. Однак Росія не зможе перемогти міцний український дух і не послабить прагнення українців до кращого майбутнього. Ми пам’ятаємо мільйони невинних жертв Голодомору і підтверджуємо нашу неухильну підтримку національного суверенітету і територіальної цілісності України, а також право українського народу обирати власний курс”, — зазначено у заяві зовнішньополітичного відомства США.

— Heather Nauert (@statedeptspox) 23 листопада 2018 р.