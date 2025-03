Госдепартамент о годовщине Голодомора: это один из самых жестоких актов ХХ века

“В этом месяце мы присоединяемся к украинцам во всем мире в почитании 85-й годовщины Голодомора, когда миллионы невинных украинцев были намеренно заморенны голодом до смерти режимом Иосифа Сталина. Варварской захват украинской земли и зерна было осуществлен с нарочитой политической целью — покорить украинский народ и нацию. Этот катастрофический искусственный голод был одним из самых жестоких актов ХХ века и напоминаниет о преступлениях коммунизма”, — указано в документе, опубликованном в социальной сети.

Она также добавила, что сегодня украинцы продолжают умирать в результате попыток РФ “уничтожить идентичность и западные стремление народа Украины”.

“Агрессия в России на востоке Украины привела к более 10 тысячам смертей. Однако Россия не сможет победить крепкий украинский дух и не ослабит стремление украинцев к лучшему будущему. Мы помним миллионы невинных жертв Голодомора и подтверждаем нашу неуклонную поддержку национального суверенитета и территориальной целостности Украины, а также право украинского народа выбирать свой курс”, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

This month we join Ukrainians in marking the 85th anniversary of the Holodomor. As we remember the Holodomor’s millions of innocent victims , we reaffirm our support for #Ukraine ’s national sovereignty and territorial integrity, Ukrainian people’s right to chart their own course . pic.twitter.com/TXpjO8egjb

— Heather Nauert (@statedeptspox) 23 ноября 2018