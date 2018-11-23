Госдепартамент о годовщине Голодомора: это один из самых жестоких актов ХХ века

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92859 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105000 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 140300 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137714 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132941 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126694 просмотра

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7 марта, 08:52 • 165468 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117965 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141547 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госдепартамент о годовщине Голодомора: это один из самых жестоких актов ХХ века

Киев  •  УНН

 • 12958 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Государственный департамент США обнародовал заявление к годовщине Голодомора 1932-33 годов в Украине, в котором осудил это преступление и выразил поддержку украинскому народу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря Государственного департамента Соединенных Штатов Хезер Нойерт и пресс-службу ведомства.

“В этом месяце мы присоединяемся к украинцам во всем мире в почитании 85-й годовщины Голодомора, когда миллионы невинных украинцев были намеренно заморенны голодом до смерти режимом Иосифа Сталина. Варварской захват украинской земли и зерна было осуществлен с нарочитой политической целью — покорить украинский народ и нацию. Этот катастрофический искусственный голод был одним из самых жестоких актов ХХ века и напоминаниет о преступлениях коммунизма”, — указано в документе, опубликованном в социальной сети.

Она также добавила, что сегодня украинцы продолжают умирать в результате попыток РФ “уничтожить идентичность и западные стремление народа Украины”.

“Агрессия в России на востоке Украины привела к более 10 тысячам смертей. Однако Россия не сможет победить крепкий украинский дух и не ослабит стремление украинцев к лучшему будущему. Мы помним миллионы невинных жертв Голодомора и подтверждаем нашу неуклонную поддержку национального суверенитета и территориальной целостности Украины, а также право украинского народа выбирать свой курс”, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

This month we join Ukrainians in marking the 85th anniversary of the Holodomor. As we remember the Holodomor’s millions of innocent victims , we reaffirm our support for #Ukraine ’s national sovereignty and territorial integrity, Ukrainian people’s right to chart their own course . pic.twitter.com/TXpjO8egjb

— Heather Nauert (@statedeptspox) 23 ноября 2018

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