Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист

Выводы аудита Счетной палаты выявили серьезные недостатки в работе Агентства по розыску и менеджменту активов. Без немедленных реформ в АРМА ситуация будет только ухудшаться, а государство будет нести значительные потери. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь.

Детали

Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами. В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах: несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов; неполные данные об активах в реестре; неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.

Владимир Богатырь считает, что результаты аудита свидетельствуют о том, что за восемь лет деятельности агентство не смогло создать эффективную систему управления арестованными активами.

«Только 1% из более 100 тысяч судебных постановлений об аресте имущества привели к передаче активов в управление. В результате активы на сумму 39,4 млрд грн ($940 млн) остаются без управления, что свидетельствует о значительных финансовых потерях для государства», - указал он.

По мнению юриста, неполные данные в Едином государственном реестре активов искажают реальную стоимость переданного имущества, создавая дополнительные риски коррупции.

«Популярный аргумент о «несовершенном законодательстве» часто используется в качестве оправдания. Хотя законодательные изменения действительно необходимы, их отсутствие не должно служить поводом для игнорирования ответственности должностных лиц... Без немедленных реформ, включающих усиление внутреннего управления, обеспечение прозрачности и урегулирование правового поля, государство и в дальнейшем будет нести значительные потери. Главный вопрос остается: кто будет нести ответственность за эти системные провалы?» - подчеркнул Богатырь.

Добавим

На необходимость реформировать АРМА по результатам аудита указали и в Transparency International Ukraine. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства пока вызывает серьезные предостережения, в том числе и у международных партнеров.

Ранее в Transparency International Ukraine критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Антикоррупционные эксперты указывали, что довольно часто наблюдается «противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов».

В Агентстве по розыску и менеджменту активов решили не комментировать замечания Transparency International Ukraine о «противоречивой коммуникации» со стороны должностных лиц органа, а вместо этого рассказали о своих «достижениях» в разработке законопроектов.