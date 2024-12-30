ukenru
Эксклюзив
Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист
13:26 • 3356 просмотра

Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист

Эксклюзив
Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов
12:18 • 20065 просмотра

Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов

Эксклюзив
Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января
11:34 • 39195 просмотра

Новый год в сочетании с новолунием: гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 декабря – 5 января

Эксклюзив
Юрист о вмешательстве Гетманцева в работу налоговой: это незаконно, расследовать должны НАБУ и ГБР
11:10 • 60052 просмотра

Юрист о вмешательстве Гетманцева в работу налоговой: это незаконно, расследовать должны НАБУ и ГБР

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году
 • 118904 просмотра

Топ 10 сериалов, которые ждут нас в 2025 году

Эксклюзив
Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога
 • 132705 просмотра

Кого ждет удача в 2025 году: ответ астролога

Эксклюзив
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
 • 200089 просмотра

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Эксклюзив
Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)
 • 156939 просмотра

Закрытие аптек в прифронтовых районах может привести к социальному взрыву - начальник Харьковской РВА (ВИДЕО)

Эксклюзив
Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году
 • 157814 просмотра

Не только Меркурий: сколько периодов ретроградности планет нас ждет в 2025 году

Эксклюзив
Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ
 • 146592 просмотра

Как распознать фальшивые купюры: советы экспертов КНИИСЭ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики обязали школы на оккупированных территориях Украины подавать списки "родительских комитетов" - ЦНС

Захватчики обязали школы на оккупированных территориях Украины подавать списки "родительских комитетов" - ЦНС

 • 115951 просмотра
россия не планирует участвовать в Саммите мира - лавров

россия не планирует участвовать в Саммите мира - лавров

 • 118009 просмотра
Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти экс-президента США Джимми Картера

Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти экс-президента США Джимми Картера

 • 46583 просмотра
Галь Гадот перенесла операцию из-за обнаруженного тромба в мозге на 8-м месяце беременности

Галь Гадот перенесла операцию из-за обнаруженного тромба в мозге на 8-м месяце беременности

 • 122996 просмотра
Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

08:23 • 115455 просмотра
публикации
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 200089 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 176997 просмотра
Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025

Год кулуарных игр и больших прорывов в науке: астролог рассказала, каким будет 2025
Эксклюзив

 • 194694 просмотра
Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care

Пациенты без выбора: глава ОС "Орфанные заболевания Украины" защищает монополию Molnlycke Health Care
Эксклюзив

 • 199421 просмотра
Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

Alanakosmetiks: от кухни до международного рынка - путь успеха в Броварах

 • 187819 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

Австралийская актриса Ребел Уилсон официально вышла замуж за Рамону Агруму

08:23 • 115455 просмотра
Галь Гадот перенесла операцию из-за обнаруженного тромба в мозге на 8-м месяце беременности

Галь Гадот перенесла операцию из-за обнаруженного тромба в мозге на 8-м месяце беременности

 • 122996 просмотра
Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

Киану Ривз считает, что его колени не выдержали бы еще одного фильма о Джоне Уике

 • 108933 просмотра
Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

Еж Соник 3 и Муфаса: Король Лев бьют рейтинги во время рождественских выходных

 • 109923 просмотра
Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

Борис Джонсон появился в украинском новогоднем фильме - что известно

 • 108619 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист

Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист

Киев  •  УНН

 • 3281 просмотра

Read in English

Счетная палата выявила серьезные проблемы в управлении арестованными активами АРМА. Лишь 1% арестованного имущества передано в управление, а активы на 39,4 млрд грн остаются без контроля.

Выводы аудита Счетной палаты выявили серьезные недостатки в работе Агентства по розыску и менеджменту активов. Без немедленных реформ в АРМА ситуация будет только ухудшаться, а государство будет нести значительные потери. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь.

Детали

Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами. В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах: несовершенство механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов; неполные данные об активах в реестре; неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.

Владимир Богатырь считает, что результаты аудита свидетельствуют о том, что за восемь лет деятельности агентство не смогло создать эффективную систему управления арестованными активами.

«Только 1% из более 100 тысяч судебных постановлений об аресте имущества привели к передаче активов в управление. В результате активы на сумму 39,4 млрд грн ($940 млн) остаются без управления, что свидетельствует о значительных финансовых потерях для государства», - указал он.

По мнению юриста, неполные данные в Едином государственном реестре активов искажают реальную стоимость переданного имущества, создавая дополнительные риски коррупции.

«Популярный аргумент о «несовершенном законодательстве» часто используется в качестве оправдания. Хотя законодательные изменения действительно необходимы, их отсутствие не должно служить поводом для игнорирования ответственности должностных лиц... Без немедленных реформ, включающих усиление внутреннего управления, обеспечение прозрачности и урегулирование правового поля, государство и в дальнейшем будет нести значительные потери. Главный вопрос остается: кто будет нести ответственность за эти системные провалы?» - подчеркнул Богатырь.

Добавим

На необходимость реформировать АРМА по результатам аудита указали и в Transparency International Ukraine. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства пока вызывает серьезные предостережения, в том числе и у международных партнеров.

Ранее в Transparency International Ukraine критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Антикоррупционные эксперты указывали, что довольно часто наблюдается «противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов».

В Агентстве по розыску и менеджменту активов решили не комментировать замечания Transparency International Ukraine о «противоречивой коммуникации» со стороны должностных лиц органа, а вместо этого рассказали о своих «достижениях» в разработке законопроектов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
ukrainaУкраина