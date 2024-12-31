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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция Киева проверяет информацию о нелегальных салютах в городе

Полиция Киева проверяет информацию о нелегальных салютах в городе

Киев  •  УНН

 • 9066 просмотра

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В столице правоохранители начали проверку сообщений о возможном запуске салютов, обнаруженных в соцсетях. Полиция напоминает о запрете использования пиротехники во время военного положения и направила наряды для проверки информации.

В столице полиция проверяет информацию о запуске салютов. Об этом сообщает Полиция Киева, передает УНН.

Детали

Правоохранители начали проверку информации о возможном запуске салютов в одном из районов столицы Украины. Сведения об этом полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей. 

Для выяснения обстоятельств и подтверждения фактов к месту вероятного инцидента были направлены наряды полиции. Сейчас ведется проверка, и правоохранители призывают жителей воздержаться от действий, которые могут нарушать правила безопасности или вызвать беспокойство у граждан. 

В то же время, по сообщениям местных СМИ, праздничные салюты были зафиксированы в Одессе и Львове, где жители решили отметить новогоднюю ночь запуском фейерверков. 

Полиция напоминает, что использование пиротехники во время военного положения запрещено, ведь это может спровоцировать панику среди людей и повредить общественному порядку. Правоохранители призывают граждан соблюдать закон и учитывать безопасность других. 

На праздники будут дежурить 30 тысяч полицейских28 дек. 2023, 07:43 • 28385 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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