Полиция Киева проверяет информацию о нелегальных салютах в городе
Киев • УНН
В столице правоохранители начали проверку сообщений о возможном запуске салютов, обнаруженных в соцсетях. Полиция напоминает о запрете использования пиротехники во время военного положения и направила наряды для проверки информации.
В столице полиция проверяет информацию о запуске салютов. Об этом сообщает Полиция Киева, передает УНН.
Детали
Правоохранители начали проверку информации о возможном запуске салютов в одном из районов столицы Украины. Сведения об этом полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей.
Для выяснения обстоятельств и подтверждения фактов к месту вероятного инцидента были направлены наряды полиции. Сейчас ведется проверка, и правоохранители призывают жителей воздержаться от действий, которые могут нарушать правила безопасности или вызвать беспокойство у граждан.
В то же время, по сообщениям местных СМИ, праздничные салюты были зафиксированы в Одессе и Львове, где жители решили отметить новогоднюю ночь запуском фейерверков.
Полиция напоминает, что использование пиротехники во время военного положения запрещено, ведь это может спровоцировать панику среди людей и повредить общественному порядку. Правоохранители призывают граждан соблюдать закон и учитывать безопасность других.
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