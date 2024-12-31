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Поліція Києва перевіряє інформацію про нелегальні салюти в місті

Поліція Києва перевіряє інформацію про нелегальні салюти в місті

Київ • УНН

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У столиці правоохоронці розпочали перевірку повідомлень про можливий запуск салютів, виявлених у соцмережах. Поліція нагадує про заборону використання піротехніки під час воєнного стану та направила наряди для перевірки інформації.

У столиці поліція перевіряє інформацію про запуск салютів. Про це повідомляє Поліція Києва, передає УНН.

Деталі

Правоохоронці розпочали перевірку інформації про можливий запуск салютів в одному з районів столиці України. Відомості про це поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж. 

Для з’ясування обставин та підтвердження фактів до місця ймовірного інциденту були направлені наряди поліції. Наразі ведеться перевірка, і правоохоронці закликають мешканців утриматися від дій, що можуть порушувати правила безпеки або викликати занепокоєння у громадян. 

Водночас, за повідомленнями місцевих ЗМІ, святкові салюти були зафіксовані в Одесі та Львові, де жителі вирішили відзначити новорічну ніч запуском феєрверків. 

Поліція нагадує, що використання піротехніки під час воєнного стану заборонено, адже це може спровокувати паніку серед людей та зашкодити громадському порядку. Правоохоронці закликають громадян дотримуватися закону та зважати на безпеку інших. 

На свята чергуватимуть 30 тисяч поліцейських28.12.23, 09:43 • 28500 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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