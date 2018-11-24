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Українці сьогодні о 16.00 запалять свічки в пам'ять про жертв Голодомору

Українці сьогодні о 16.00 запалять свічки в пам'ять про жертв Голодомору

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Згідно традиції, в четверту суботу листопада, о 16:00, пам’ять про понад 7 мільйонів українців, вбитих під час геноциду, вшановують хвилиною мовчання та запаленням свічок на центральних площах міста, біля пам’ятників жертвам Голодомору, в храмах та в Залі пам’яті на території Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” у Києві, передає УНН.

Традицію запалювати свічки у вікні своїх будинків, так звану акцію “Свічка у вікні”, у 2003 році запропонував дослідник Голодомору Джеймс Мейс (зокрема відомий як учасник проекту створення книги Роберта Конквеста “Жнива скорботи” — ред.).

О 16:00 буде оголошено хвилину мовчання на вшанування пам’яті жертв Голодомору, а також проведено загальноукраїнську акцію “Засвіти свічку”. У цей час кожен бажаючий може долучитися до вшанування загиблих співвітчизників та встановити свічку на підвіконні.

Зокрема, прес-служба КМДА у своєму повідомленні вказала, що: “24 листопада на території Національного музею „Меморіал жертв Голодомору“ на вул. Лаврській, 3 відбудуться жалобні заходи до роковин Голодомору 1932-1933 років за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства та іноземних гостей”.

Нагадуємо, сьогодні Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору.

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