Українці сьогодні о 16.00 запалять свічки в пам'ять про жертв Голодомору

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Згідно традиції, в четверту суботу листопада, о 16:00, пам’ять про понад 7 мільйонів українців, вбитих під час геноциду, вшановують хвилиною мовчання та запаленням свічок на центральних площах міста, біля пам’ятників жертвам Голодомору, в храмах та в Залі пам’яті на території Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” у Києві, передає УНН.