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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102051 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 107737 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 143710 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140111 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134191 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127277 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 167501 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы сегодня в 16.00 зажгут свечи в память о жертвах Голодомора

Украинцы сегодня в 16.00 зажгут свечи в память о жертвах Голодомора

Киев  •  УНН

 • 15145 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Согласно традиции, в четвертую субботу ноября, в 16:00, память о более 7 млн украинцев, убитых во время геноцида, чествуют минутой молчания и зажиганием свечей на центральных площадях города, у памятников жертвам Голодомора, в храмах и в Зале памяти на территории Национального музея “Мемориал жертв Голодомора” в Киеве, передает УНН.

Традицию зажигать свечи в окне своих домов, так называемую акцию “Свеча в окне”, в 2003 году предложил исследователь Голодомора Джеймс Мейс (в частности известный как участник проекта создания книги Роберта Конквеста “Жатва скорби” — ред.).

В 16:00 будет объявлена ​​минута молчания в память жертв Голодомора, а также проведена всеукраинскуя акцию “Зажги свечу”. В это время каждый желающий может приобщиться к памяти погибших соотечественников и установить свечу на подоконнике.

В частности, пресс-служба КГГА в своем сообщении указала, что: “24 ноября на территории Национального музея „Мемориал жертв Голодомора“ на ул. Лаврской, 3 пройдут траурные мероприятия к годовщине Голодомора 1932-1933 годов с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, духовенства и иностранных гостей”.

Напоминаем, сегодня Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора.

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