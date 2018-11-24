Києвом пройшла хода "Свічка пам’яті"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Києві відбулася хода пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років "Свічка пам’яті", передає УНН.
Вулицею Лаврською рушила хода "Свічка пам’яті". Її очолив Президент України Петро Порошенко зі своєю дружиною Мариною.
Також до ходи приєдналися президент Словаччини Андрей Кіска, прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп, президент Латвії Раймондс Вейоніс.
Учасники ходи підійшли до Національного музею “Меморіал жертв Голодомору”, де вже зібралося чимало людей.
Після того, як хода зупинились, представники церков розпочали молебень пам'яті жертв Голодоморів.
Нагадаємо, на сьогодні 21 штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор геноцидом українського народу.
24 листопада Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору.
До Дня пам’яті у храмах Києва та на території України проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля столичного Меморіалу жертв Голодомору.
Сьогодні у 16:00 відбудеться акція “Запали свічку” на вшанування пам’яті жертв Голодомору.