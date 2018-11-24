Киевом прошло шествие "Свеча памяти"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Киеве состоялось шествие памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов "Свеча памяти", передает УНН.
По улице Лаврской двинулось шествие "Свеча памяти". Его возглавил Президент Украины Петр Порошенко со своей женой Мариной.
Также к шествию присоединились президент Словакии Андрей Киска, премьер-министр Молдовы Павел Филип, президент Латвии раймондс Вейонис.
Участники шествия подошли к Национальному музею "Мемориал жертв Голодомора", где уже собралось много людей.
После того, как шествие остановилось, представители церквей начали молебен памяти жертв Голодомора.
Напомним, на сегодня 21 штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа.
24 ноября Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора.
Ко Дню памяти в храмах Киева и на территории Украины проведут поминальные панихиды, а также траурные мероприятия у столичного Мемориала жертв Голодомора.
Сегодня в 16:00 состоится акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора.