Порошенко: в Росії бути українцем, найскладніше, ніж будь-де
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На сьогоднішній день в Російській Федерації дуже нелегко бути українцем. Про це під час Світового конгресу українців у Києві заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Вважаю, що ми повинні пам‘ятати про українську громаду в Росії, давайте у різний спосіб підтримувати її. В Росії тепер дуже нелегко бути українцем, найскладніше, ніж будь-де”, — заявив Президент.
Крім того, глава держави підкреслив, що “наша єдність і солідарність є запорукою спільної перемоги над російською агресією”.
“Ми цінуємо внесок кожного українця, де б він не жив, у справу розбудови нашої держави, підтримки її у світі. Наша єдність і солідарність є запорукою спільної перемоги над російською агресією, зміцнення економіки, подолання бідності, утвердження верховенства права”, — резюмував П.Порошенко.
Раніше Президент Петро Порошенко заявив, що історична відповідальність за Голодомор 1932-1933 років лежить на Російській Федерації як правонаступниці Радянського союзу.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко закликав завершити процес декомунізації.